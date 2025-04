Gotuję schab w tym popularnym napoju. Nawet teściowa nie może się nachwalić

Choć wydaje się to niemożliwe, to schab można przygotować w sposób, który zaskoczy nawet doświadczonych smakoszy. Zobacz, co należy zrobić, żeby ten „klasyczny kawałek mięsa” smakował naprawdę wybitnie.

Schab po ugotowaniu jest delikatny i soczysty, a więc wspaniale sprawdza się jako domowa wędlina, ale będzie odpowiedni też na obiad. Można go podawać na zimno na przykład na kanapkach, lub na ciepło – świetnie smakuje z sosem chrzanowym czy koperkowym. To doskonały wybór na świąteczny stół, ale też po prostu jako codzienny posiłek. Ugotuj schab w tym napoju Zazwyczaj schab gotujemy w wywarze z dodatkiem przypraw. Dzięki temu nabiera wyjątkowego smaku i miękkości. Można jednak też nieco poeksperymentować. Schab gotowany w herbacie to ciekawa i aromatyczna alternatywa dla tradycyjnego przyrządzania tego mięsa. Dzięki parzeniu w mocnym naparze z czarnej herbaty mięso zyskuje głęboki, lekko dymny smak i apetyczny kolor. Odkąd przygotowuję go w ten sposób – jego smakiem zachwyca się nawet moja teściowa, która jest bardzo wymagająca. Jak przygotować taki schab? Najpierw zaparza się mocny napar z czarnej herbaty – najlepiej użyć kilku torebek lub 2–3 łyżek liściastej herbaty na litr wody. Do herbaty dodaje się przyprawy, takie jak liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, czosnek czy cebulę, aby wzbogacić aromat wywaru. Do tak przygotowanego płynu wkłada się schab i gotuje na bardzo małym ogniu przez około godzinę lub nieco dłużej, w zależności od wielkości mięsa. O czym pamiętać podczas gotowania schabu? Aby schab wyszedł naprawdę smaczny i soczysty, warto gotować go na bardzo małym ogniu, w temperaturze tuż poniżej wrzenia, najlepiej przez około 60 do 90 minut – w zależności od wielkości kawałka (im jest większy, tym gotowanie powinno dłużej trwać). Przed gotowaniem dobrze jest natrzeć mięso przyprawami lub zamarynować je, najlepiej na kilka godzin, a nawet na całą noc. Dzięki temu nabierze intensywniejszego smaku i aromatu. Po ugotowaniu warto pozostawić schab do ostygnięcia w wywarze – w ten sposób nie straci soczystości i będzie wyjątkowo miękki. Możesz też wypróbować patent na obłędnie soczysty schab. Czytaj też:

