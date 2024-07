Kotlety mielone po lwowsku według Magdy Gessler to hit. Nie spojrzysz już na zwykłe „klasyki”

Magda Gessler od lat ratuje polskie restauracji przed bankructwem. W „Kuchennych rewolucjach” dzieli się jednak nie tylko swoimi sposobami na prowadzenie gastronomicznego biznesu. Chętnie też pokazuje, jak przygotować różne, często zapomniane dania. W jednym z odcinków programu przedstawiła przepis na kotlety mielone po lwowsku. Ten przysmak to niecodzienne połączenie kilku łatwo dostępnych składników. Jeden z nich budzi spore zaskoczenie.

Jak zrobić kotlety mielone po lwowsku według Magdy Gessler?

Kotlety mielone po lwowsku to prosty, ale niezwykle smaczny przysmak. Sekretem tego smakołyku jest masło klarowane. Tłuszcz wykorzystuje się nie tylko do smażenia. Dodaje się go również do mięsa. Ten zabieg sprawia, że masa staje się wilgotna i soczysta. Warto również wspomnieć o innym niecodziennym składniku, który zapewnia kotletom lepszy smak. Chodzi o starty żółty ser. Dzięki niemu mielone mają bardziej kremową, a zarazem zwartą konsystencję.

Przepis: Kotlety mielone po lwowsku według Magdy Gessler Przysmak w wydaniu znanej restauratorki zaskakuje smakiem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g mielonego mięsa z kurczaka

300 g sera żółtego

2 żółtka

1 łyżka masła klarowanego

1 czerstwa bułka

bułka tarta do panierowania

sól i pieprz

gałka muszkatołowa

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówNamocz bułkę w wodzie lub mleku. Zetrzyj ser na tarce. Robienie masy na kotletyPołącz mięso z żółtkami, żółtym serem, masłem klarowanym i namoczoną bułką. Wcześniej odciśnij ją z nadmiaru płynu. Wymieszaj całość i dopraw przyprawami wedle uznania. Formowanie i panierowanie kotletówZ powstałej masy uformuj kotlety. Każdy z nich obtocz w bułce tartej. Dociśnij ją lekko, by dobrze przylegała. Możesz też sięgnąć po klasyczny sposób panierowania z wykorzystaniem mąki i roztrzepanych jajek. Smażenie kotletówKotlety smaż na klarowanym maśle do momentu aż uzyskają złoty kolor.

Jaki ser dodać do kotletów po lwowsku?

Wybór sera zależy w dużej mierze od indywidualnych preferencji. Dobrze sprawdzi się między innymi gouda lub edamski. Jeśli wolisz bardziej wyraziste smaki, sięgnij po cheddar. Ciekawym rozwiązaniem jest również dodanie do kotletów emmentalera, który ma orzechowy, lekko słodki posmak. Jeżeli lubisz eksperymentować i urozmaicać klasyczne przepisy, wymieszaj ser żółty z niewielką ilością mozzarelli.

Z czym podawać kotlety mielone po lwowsku?

Kotlety mielone po lwowsku można podawać z wieloma różnymi dodatkami. Świetnie komponuje się z młodymi ziemniakami, ugotowanym na sypko ryżem lub kaszą gryczaną. Warto serwować je również w towarzystwie sałatki z warzyw, na przykład mizerii czy marchewki z groszkiem.

