Na 11 listopada piekę to proste ciasto. Ja się nie namęczę, a każdemu smakuje

Zazwyczaj w polskich domach na każde święta przygotowuje się różne pyszności, w tym ciasta, by delektować się nimi w rodzinnym gronie. Aromat szarlotki lub ciasta drożdżowego tworzy w całym domu cudowną atmosferę. Podobnie będzie pewnie 11 listopada. Na wielu stołach obok rogali świętomarcińskich pojawią się także inne słodkie wypieki. Ci, którzy nie mają zbyt wiele czasu, powinni skorzystać z przepisu na prosty, ale bardzo smaczny deser.

Jak zrobić szybkie i pyszne ciasto? Prosty przepis

Takim szybkim wypiekiem jest keks. Nie trzeba też posiadać żadnych większych zdolności kulinarnych, ponieważ tak naprawdę wystarczy wymieszać wszystkie składniki, przelać masę do blaszki i upiec. Ten przysmak charakteryzuje się dużą ilością bakalii – rodzynek, orzechów, kandyzowanych skórek pomarańczowych czy moreli. To właśnie one nadają mu niepowtarzalny smak. Co więcej, długo zachowuje świeżość, więc można go śmiało upiec też z wyprzedzeniem.

Przepis: Keks Tym ciastem każdy się zajada. Wypróbuj przepis Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 457 w każdej porcji Składniki 200 g masła

120 g cukru pudru

4 duże jajka

szczypta soli

300 g mąki pszennej

15 g cukru wanilinowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia po 50 g każdego z: rodzynek, suszonej żurawiny lub fig, suszonych moreli, kandyzowanej skórki pomarańczowej skórka starta z 1 pomarańczy

5 łyżek mleka Sposób przygotowania Ubijanie masyOddziel żółtka od białek. Używając miksera, ubij masło z cukrem pudrem na jasną i puszystą masę. Stopniowo dodawaj po jednym żółtku, cały czas miksując, aż masa stanie się jasna i lekka. W osobnej misce ubij białka z odrobiną soli na sztywną pianę. Łączenie suchych produktówW kolejnej misce wymieszaj mąkę, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, posiekane bakalie oraz startą skórkę pomarańczy. Mieszanie wszystkich składnikówDo masy maślanej z żółtkami dodaj mleko, a następnie przesyp suchą mieszankę. Delikatnie połącz składniki łopatką. Dodaj ubitą pianę z białek w trzech porcjach, mieszając delikatnie, aż całość będzie gładka i bez śladów suchej mąki. Przygotuj podłużną formę (keksówkę) o wymiarach ok. 11 × 25 cm – wyłóż ją papierem do pieczenia. Przełóż ciasto do przygotowanej formy i wyrównaj powierzchnię. Pieczenie ciastaPiecz ciasto w nagrzanym piekarniku przez ok. 40–45 minut w 190 stopniach Celsjusza, aż patyczek wbity w środek będzie suchy.

Pamiętaj, by wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej. Dzięki temu ciasto lepiej się połączy i będzie puszyste. Zanim dodasz bakalie do ciasta, obtocz je delikatnie w mące. W ten sposób nie opadną na dno formy podczas pieczenia. Nie przesadzaj jednak z ich ilością, ponieważ wtedy ciasto będzie ciężkie i może pojawić się zakalec. Po upieczeniu zostaw ciasto na 10–15 minut w foremce, żeby „osiadło” i nie rozpadło się przy wyjmowaniu.

Pomysły na inne proste ciasta

Możesz zrobić typowo jesienny wypiek, czyli ciasto marchewkowe. Szybkie i proste w przygotowaniu jest też ciasto jogurtowe, do którego możesz dodać jabłka, gruszki czy śliwki. Wiele pracy nie wymaga też ciasto popularne w PRL-u, czyli zebra. Świetnym pomysłem jest również zrobienie babki piaskowej. Można ją wzbogacić skórką cytrynową, kakao lub bakaliami, a po upieczeniu polukrować lub posypać cukrem pudrem.

Świetnym sposobem jest też przygotowanie deseru z ciasta francuskiego. Możesz je nadziać czekoladą, owocami lub ulubionym dżemem. Doskonale smakuje również w wersji wytrawnej, więc możesz eksperymentować i przygotować też taką przekąskę dla gości, na przykład ze szpinakiem lub szynką i serem.

