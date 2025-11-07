Tłumy w Lidlu przed długim weekendem. Akcja „3+3” i „5+5 gratis” przyciąga jak magnes

Piątek to ostatni dzień przed długim weekendem, a więc właśnie wtedy większość Polaków wybierze się na zakupy. Dobrym pomysłem jest pójście wtedy do Lidla, ponieważ czeka tam wiele wspaniałych promocji. W ten sposób można zrobić zapas wielu produktów spożywczych, które wykorzystujemy w dużych ilościach, a przy okazji sporo zaoszczędzić.

Tanie masło w Lidlu

W tym popularnym supermarkecie od piątku do soboty (7–8 listopada) masło ekstra 83% marki Pilos dostaniesz aż o 47 procent taniej. Warunkiem jest jednak zakup trzech sztuk. Jeśli zapakujesz do koszyka tylko jedną kostkę tego produktu – cena będzie taka sama jak zwykle. Nabywając masło w promocji, za jedną sztukę zapłacisz tylko 3,95 zł (cena regularna to 7,49 zł). Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Pamiętaj, że nie musisz zużywać całego zakupionego masła od razu, ponieważ śmiało możesz je zamrozić. Z pewnością przyda się w grudniu, gdy będziesz robić świąteczne wypieki, do których często jest niezbędne.

Co jeszcze warto kupić?

Kolejnym produktem, który wykorzystujemy w domu w naprawdę dużych ilościach, jest mleko. Dostaniesz je znacznie taniej w ramach promocji „3 plus 3 gratis”. Oznacza to, że kupując trzy opakowania, kolejne trzy dostaniesz całkowicie za darmo. Chodzi dokładnie o mleko UHT 3,2% marki Pilos. Limit to sześć opakowań na kupon. Takie mleko, dopóki jest zamknięte, może być przechowywane nawet przez kilka miesięcy i to poza lodówką. Możesz więc bez obaw kupować większe ilości tego produktu.

Opłaci się także kupić cukier w ramach oferty „5 plus 5 gratis”. Chodzi o cukier biały kryształ. Promocja dotyczy marek Kuchnia Lidla i Polski Cukier. Limit to 10 opakowań gratis na kupon. Pamiętaj, żeby cukier trzymać w suchym miejscu. W przeciwnym razie może się zbrylić i stracić swoją sypką konsystencję.

