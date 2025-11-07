Szkoda wolnego czasu na gotowanie? Na 11 listopada robię ten szybki obiad, a rodzina prosi o dokładkę

W wielu polskich domach tradycją 11 listopada jest spotykanie się na wspólny, rodzinny obiad. Nie każdy z nas ma jednak wystarczająco dużo czasu, by przyrządzać wtedy wymyślne i pracochłonne dania. Ja w tym roku postawię na potrawę, która jest „pewniakiem”, ponieważ zawsze każdemu smakuje, a do tego robi się ją naprawdę bardzo szybko i prosto.
Szybki i prosty obiad na 11 listopada
Mowa o zapiekance makaronowej z sosem bolognese. To danie jest sycące, aromatyczne i idealne na wspólny obiad. Co więcej, świetnie smakuje zarówno na świeżo, jak i po odgrzaniu następnego dnia. Osobiście, przygotowując to danie, zawsze korzystam z przepisu Anny Starmach. Pamiętaj jednak, żeby używać dobrej jakości mięsa mielonego. Jest ono podstawą tej potrawy.
Przepis: Zapiekanka makaronowa
Ta zapiekanka jest pyszna i na pewno zasmakuje twoim gościom.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 35 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 398 w każdej porcji
Składniki
- 300 g makaronu typu penne
- 300 g mielonej wołowiny
- 400 ml passaty pomidorowej
- 50 g tartego parmezanu
- 1 łyżka koncentratu pomidorowego
- 1 ząbek czosnku
- 1 mała cebula
- ½ łyżeczki suszonego tymianku
- ½ łyżeczki suszonego oregano
- oliwa z oliwek (ok. 2 łyżki)
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania
- Smażenie mięsa i warzywW dużej patelni rozgrzej oliwę. Dodaj posiekany czosnek i pokrojoną w kostkę cebulę – smaż chwilę, aż się zeszklą. Do patelni dodaj mieloną wołowinę. Rozdrabniaj ją widelcem lub szpatułką, by uniknąć większych grudek mięsa.
- Doprawianie mięsaDo mięsa dodaj suszony tymianek i oregano oraz koncentrat pomidorowy – wymieszaj i chwilę podgrzewaj. Następnie wlej passatę pomidorową i duś całość na małym ogniu.
- Gotowanie makaronuW międzyczasie ugotuj makaron penne: skróć czas gotowania o ok. 2 minuty względem instrukcji na opakowaniu. Po odcedzeniu zachowaj kilka łyżek wody z gotowania makaronu.
- Pieczenie zapiekankiUgotowany makaron wymieszaj z przygotowanym sosem mięsnym. Jeśli sos jest zbyt gęsty, wlej 2 łyżki zachowanej wody z makaronu (lub więcej, jeśli potrzeba). Dodaj połowę tartego parmezanu i ponownie wymieszaj. Przełóż całość do naczynia żaroodpornego. Posyp pozostałym parmezanem i zapiekaj w piekarniku nagrzanym do ok. 180 °C przez 20–30 minut, aż wierzch będzie lekko zarumieniony.
Inne pomysły na zapiekanki makaronowe
Zapiekanka makaronowa to bardzo uniwersalne danie — możesz przygotować ją na wiele sposobów. Tak naprawdę, przy odrobinie kreatywności, odpowiednie będzie to, co masz akurat w lodówce. Cudownie smakuje makaron zapieczony ze szpinakiem i kurczakiem, w kremowym sosie śmietanowym z dodatkiem czosnku i sera feta. Możesz zrobić też zapiekankę z czterema rodzajami sera: z mozzarellą, cheddarem, parmezanem i gorgonzolą. Z kolei dla wegetarian odpowiednia będzie również zapiekanka warzywna, na przykład z cukinią, papryką, brokułami i sosem pomidorowym. Dobrze smakuje też z tuńczykiem i oliwkami.
Co jeszcze zrobić na szybki obiad?
Na taki szybki i prosty obiad na długi weekend możesz przygotować również zapiekankę ziemniaczaną. Ją też możesz podawać w różnych odsłonach: z mięsem, warzywami. Dobrym pomysłem jest także zrobienie klopsików w sosie pomidorowym. Dobrym lub naleśników w formie wytrawnej – w końcu to danie lubi niemal każdy. Dobrze sprawdzi się także gulasz z mięsem i ryżem lub tortilla z warzywami i serem. Możesz ugotować też ekspresowy bigos.
