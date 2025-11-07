Szkoda wolnego czasu na gotowanie? Na 11 listopada robię ten szybki obiad, a rodzina prosi o dokładkę

W wielu polskich domach tradycją 11 listopada jest spotykanie się na wspólny, rodzinny obiad. Nie każdy z nas ma jednak wystarczająco dużo czasu, by przyrządzać wtedy wymyślne i pracochłonne dania. Ja w tym roku postawię na potrawę, która jest „pewniakiem”, ponieważ zawsze każdemu smakuje, a do tego robi się ją naprawdę bardzo szybko i prosto.

Szybki i prosty obiad na 11 listopada

Mowa o zapiekance makaronowej z sosem bolognese. To danie jest sycące, aromatyczne i idealne na wspólny obiad. Co więcej, świetnie smakuje zarówno na świeżo, jak i po odgrzaniu następnego dnia. Osobiście, przygotowując to danie, zawsze korzystam z przepisu Anny Starmach. Pamiętaj jednak, żeby używać dobrej jakości mięsa mielonego. Jest ono podstawą tej potrawy.

Przepis: Zapiekanka makaronowa Ta zapiekanka jest pyszna i na pewno zasmakuje twoim gościom. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 398 w każdej porcji Składniki 300 g makaronu typu penne

300 g mielonej wołowiny

400 ml passaty pomidorowej

50 g tartego parmezanu

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 ząbek czosnku

1 mała cebula

½ łyżeczki suszonego tymianku

½ łyżeczki suszonego oregano

oliwa z oliwek (ok. 2 łyżki)

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Smażenie mięsa i warzywW dużej patelni rozgrzej oliwę. Dodaj posiekany czosnek i pokrojoną w kostkę cebulę – smaż chwilę, aż się zeszklą. Do patelni dodaj mieloną wołowinę. Rozdrabniaj ją widelcem lub szpatułką, by uniknąć większych grudek mięsa. Doprawianie mięsaDo mięsa dodaj suszony tymianek i oregano oraz koncentrat pomidorowy – wymieszaj i chwilę podgrzewaj. Następnie wlej passatę pomidorową i duś całość na małym ogniu. Gotowanie makaronuW międzyczasie ugotuj makaron penne: skróć czas gotowania o ok. 2 minuty względem instrukcji na opakowaniu. Po odcedzeniu zachowaj kilka łyżek wody z gotowania makaronu. Pieczenie zapiekankiUgotowany makaron wymieszaj z przygotowanym sosem mięsnym. Jeśli sos jest zbyt gęsty, wlej 2 łyżki zachowanej wody z makaronu (lub więcej, jeśli potrzeba). Dodaj połowę tartego parmezanu i ponownie wymieszaj. Przełóż całość do naczynia żaroodpornego. Posyp pozostałym parmezanem i zapiekaj w piekarniku nagrzanym do ok. 180 °C przez 20–30 minut, aż wierzch będzie lekko zarumieniony.

Inne pomysły na zapiekanki makaronowe

Zapiekanka makaronowa to bardzo uniwersalne danie — możesz przygotować ją na wiele sposobów. Tak naprawdę, przy odrobinie kreatywności, odpowiednie będzie to, co masz akurat w lodówce. Cudownie smakuje makaron zapieczony ze szpinakiem i kurczakiem, w kremowym sosie śmietanowym z dodatkiem czosnku i sera feta. Możesz zrobić też zapiekankę z czterema rodzajami sera: z mozzarellą, cheddarem, parmezanem i gorgonzolą. Z kolei dla wegetarian odpowiednia będzie również zapiekanka warzywna, na przykład z cukinią, papryką, brokułami i sosem pomidorowym. Dobrze smakuje też z tuńczykiem i oliwkami.

Co jeszcze zrobić na szybki obiad?

Na taki szybki i prosty obiad na długi weekend możesz przygotować również zapiekankę ziemniaczaną. Ją też możesz podawać w różnych odsłonach: z mięsem, warzywami. Dobrym pomysłem jest także zrobienie klopsików w sosie pomidorowym. Dobrym lub naleśników w formie wytrawnej – w końcu to danie lubi niemal każdy. Dobrze sprawdzi się także gulasz z mięsem i ryżem lub tortilla z warzywami i serem. Możesz ugotować też ekspresowy bigos.

