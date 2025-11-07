Ta oliwa z Lidla zaskoczyła nawet dietetyczkę. Wspiera serce i odmładza od środka

Oliwa z oliwek od dawna uznawana jest za fundament zdrowej diety. Chroni serce, wspiera odporność i dostarcza cennych antyoksydantów. Dlatego warto spożywać ten tłuszcz jak najczęściej, ale włączenie go do jadłospisu nie jest wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wiele osób napotyka trudności już na etapie zakupu produktu. Półki sklepowe wręcz uginają się od różnych propozycji. Łatwo pogubić się w gąszczu etykiet i marketingowych obietnic. Na szczęście z pomocą przychodzi dietetyczka Joanna Kryształ. Ekspertka wskazała, która oliwa z oferty Lidla zasługuje na miano najlepszej. Sprawdź, czy masz ją w kuchni.

Jaką oliwę z oliwek warto kupić w Lidlu?

Zdaniem ekspertki najlepszym wyborem jest oliwa Lidl Deluxe Extra Virgin, szczególnie ta z Grecji, z regionu Chania Kritis. Już sam fakt, że pochodzi z jednego konkretnego źródła świadczy o jej wysokiej jakości oraz większej stabilności chemicznej. To tłuszcz z pierwszego tłoczenia (EVOO) i – jak zauważa ekspertka – „najmniej przetworzona forma oliwy, bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe i polifenole”. To właśnie te związki chronią organizm przed szkodliwymi skutkami stresu oksydacyjnego. Redukują stany zapalne, spowalniają procesy starzenia, zapobiegają uszkodzeniom komórek i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu schorzeń.

Badania pokazują, że regularne spożycie EVOO zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – podkreśla Joanna Kryształ w udostępnionym nagraniu.

Specjalistka zwróciła również na charakterystyczny smak polecanej oliwy z oliwek. Jest lekko pikantny i gorzki, co również może wskazywać na wysoką zawartość związków bioaktywnych w tłuszczu. Nie bez znaczenia jest również jeszcze jeden szczegół – to, w jakich butelkach umieszczono produkt. Ten znajduje się w ciemnym szkle. To bardzo wiadomość, bo takie opakowanie chroni cenne polifenole obecne oliwie przed światłem i utlenianiem. W efekcie tłuszcz nie traci zbyt szybko na jakości i zachowuje swoje prozdrowotne właściwości.

W praktyce oznacza to, że właśnie ta oliwa z Lidla jest najlepszym wyborem, jeśli chcemy kupić produkt o potwierdzonych w badaniach korzyściach zdrowotnych – podsumowuje ekspertka.

Jak włączyć oliwę z oliwek do jadłospisu?

Włączenie oliwy z oliwek do codziennego jadłospisu jest prostsze, niż się wydaje. Wbrew pozorom wcale nie wymaga radykalnych zmian w diecie. Wystarczy zastąpić nią inne tłuszcze używane na co dzień w kuchni, zwłaszcza te rafinowane. Zacznij od łyżki dziennie. Możesz dodawać oliwę do sałatek, gotowanych warzyw, kaszy, ryżu czy zup kremów. Świetnie sprawdzi się też jako baza do domowych sosów i marynat. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skropić z nią pieczywo. Warto pamiętać, że najlepsze efekty przynosi spożywanie tego produktu „na zimno”.

