Ten przysmak jadali biedni, dziś kochają go smakosze. Nie każdemu jednak wyjdzie na zdrowie

Suszone ryby były kiedyś bardzo popularnym produktem na całym świecie. Proces suszenia pozwala na długotrwałe przechowywanie ryby bez potrzeby chłodzenia przy jednoczesnym zachowaniu większości wartości odżywczych. Tak przygotowane ryby mają charakterystyczny smak i teksturę, którymi aktualnie zachwycają się nawet najwięksi smakosze. Kiedyś jednak produkt ten był kojarzony z osobami biednymi, ponieważ był tani i trwały, a do tego łatwy do przechowywania.

Ten przysmak zachwyca smakoszy

Suszone ryby są nie tylko smaczne, ale i bardzo wartościowe pod względem odżywczym. Zawierają duże ilości pełnowartościowego białka, które wspiera budowę i regenerację mięśni. Są również świetnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają pracę serca i funkcjonowanie mózgu. Dzięki procesowi suszenia ryby zachowują wiele ważnych minerałów, takich jak wapń, fosfor, żelazo i jod. Zawierają także witaminy z grupy B, zwłaszcza witaminę B12, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Warto jednak pamiętać, że niektóre suszone ryby mogą mieć wysoką zawartość soli, dlatego należy spożywać je z umiarem. Sód w nadmiarze podnosi ciśnienie krwi i obciąża nerki, a więc ten przysmak jest raczej niewskazany dla osób, które cierpią na nadciśnienie lub zaburzenia pracy nerek.

Jak jeść suszone ryby?

Suszone ryby można jeść na wiele różnych sposobów – wszystko zależy od rodzaju ryby, ale też po prostu lokalnych przyzwyczajeń. Najprostszy sposób spożycia to potraktowanie ich jako przekąski – po uprzednim namoczeniu lub delikatnym podprażeniu, co pozwala wydobyć ich aromat. W wielu kuchniach świata suszone ryby dodaje się do zup i gulaszy, ponieważ wzbogacają potrawę intensywnym, smakiem umami. W Azji popularne są na przykład chipsy z suszonej ryby. Można je także wykorzystać jako dodatek do ryżu, makaronu czy warzyw, lub zmielić i użyć jako przyprawy wzmacniającej smak dań. Podaje się je również jako przystawkę do alkoholu – z dodatkiem limonki, sosu sojowego i chili.

Czytaj też:

Gotuję schab w tym popularnym napoju. Nawet teściowa nie może się nachwalićCzytaj też:

Ten błąd popełniasz, gotując ziemniaki. Sprawdź, co robić inaczej, a będą o wiele zdrowsze