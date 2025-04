To jeden z najlepszych serów dla serca. Chroni przed miażdżycą. Poleca go znany kardiolog

Polacy zajadają się różnymi serami. Wybierają jednak głównie te żółte lub topione. Po inne rodzaje sięgają znacznie rzadziej. A szkoda, bo na półkach sklepowych znaleźć można prawdziwą „perełkę”, która nie tylko świetnie smakuje, ale też wywiera niezwykle korzystny wpływ na organizm, zwłaszcza na serce. Zwrócił na to uwagę kardiolog dr Cheng-Han Chen w rozmowie z „Parade”. Sprawdź, co włożyć do koszyka podczas następnych zakupów.

Jaki ser wspiera pracę serca zdaniem kardiologa?

Kardiolog radzi, by włączyć do jadłospisu mozzarellę. Nie chodzi jednak o pierwszy lepszy towar ze sklepowej półki. Należy uważnie czytać etykiety nabywanych serów i wybierać te typu light bez dodatku soli oraz konserwantów. Najlepiej sprawdzą się świeże produkty. Warto pamiętać, że mają one dość krótki termin przydatności do spożycia. Trzeba zużyć je w ciągu kilku dni od momentu zakupu. Na szczęście ten nabiał znajduje bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. To idealny składnik kanapek, sałatek, sosów, zapiekanek. makaronów czy pizzy.

Czemu mozzarella to najlepszy ser dla serca?

Mozzarella jest bogatym źródłem witaminy B12. Jedna porcja sera (62,5 g) pokrywa dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na ten związek w ponad 50 procentach. Odgrywa on bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu serca oraz całego układu krążenia. Metabolizuje homocysteinę i obniża jej poziom w organizmie, dzięki czemu zapobiega uszkodzeniu ścian naczyń krwionośnych i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Warto podkreślić, że ta choroba jest jedną z najczęstszych przyczyn zawału serca.

Świeża mozzarella ma również mniej tłuszczów nasyconych i sodu niż inne sery [na przykład gouda, cheddar, feta czy parmezan – przyp. red] – zauważa dr Cheng-Han Chen w udzielonym wywiadzie.

To bardzo ważne, bo wysoki udział sodu w diecie podnosi ciśnienie tętnicze krwi, co z kolei sprzyja występowaniu wielu problemów kardiologicznych. Chodzi tu między innymi o przerost lewej komory serca, sztywność tętnic, rozwarstwienie aorty czy chorobę niedokrwienną serca. Negatywny wpływ na układ krążenia ma również spożycie dużej ilości tłuszczów nasyconych. Nasila stany zapalne i zwiększa prawdopodobieństwa wielu rozmaitych schorzeń, które również pogarszają kondycję serca.

Inne właściwości mozzarelli

Mozzarella dostarcza organizmowi sporych ilości białka, które odgrywa kluczową rolę w budowaniu masy mięśniowej. Przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku fizycznym i naprawia mikrourazy tkanek. Zapewnia też dłuższe uczucie sytości po posiłku, a tym samym zmniejsza ryzyko podjadania oraz przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii. Co więcej, usprawnia przemianę materii. W utrzymaniu układu pokarmowego w dobrej kondycji pomagają również zawarte w mozzarelli bakterie probiotyczne. Łagodzą stany zapalne i wzmacniają odporność.

Jak widać opisywany ser ma wiele rozmaitych zalet. Należy jednak spożywać go z umiarem. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet zdrowe produkty w nadmiarze mogą wywierać negatywny wpływ na organizm. Warto zachować zdrowy rozsądek i sięgać po mozzarellę nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu. Optymalna dawka dla zdrowej osoby dorosłej to około 20-50 gramów.

Czytaj też:

Polacy chętnie po nią sięgają. Ta herbatka rujnuje zdrowie, sprzyja tyciu i cukrzycyCzytaj też:

Dietetyk ujawnia szokującą prawdę o przysmaku Polaków. Sprawdź, co naprawdę jesz