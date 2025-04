Dietetyk ujawnia szokującą prawdę o przysmaku Polaków. Sprawdź, co naprawdę jesz

Dietetyk dr Michał Wrzosek od lat edukuje Polaków w kwestiach związanych z odchudzaniem oraz zdrowym odżywianiem. Radzi, co jeść, by zrzucić nadprogramowe kilogramy. Podpowiada, jakie produkty spożywcze wybierać podczas codziennych zakupów. Wskazuje też, czego lepiej unikać, by nie ryzykować zdrowiem. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem mediów społecznościowych i popularnych platform internetowych. W jednym z niedawno opublikowanych nagrań „wziął pod lupę” ulubiony przysmak Polaków, Jego spostrzeżenia szokują.

Ulubiony przysmak Polaków „pod ostrzałem” dietetyka

Dietetyk dr Michał Wrzosek postanowił pokazać Polakom, co znajduje się w składzie standardowych parówek, które można kupić w znanych sieciach handlowych. Wiele osób się nimi zajada, nie mając pojęcia, czym są produkty. W przywołanych „przysmakach” pierwsze skrzypce gra zwykle mięso oddzielane mechanicznie (MOM). Warto podkreślić, że z prawdziwym mięsem ma ono niewiele wspólnego. To tak naprawdę zwierzęce kości z resztkami tłuszczu i mięsa przeciskane przez specjalne sita pod dużym ciśnieniem. Nierzadko pojawiają się w nich również fragmenty piór, chrząstek czy ścięgien.

W składzie parówek występują również takie elementy jak woda, skórki wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, kasza manna, białko sojowe, skrobia ziemniaczana, difosforany, trifosforany, aromat, glutaminian monosodowy, glukoza, askorbinian sodu, błonnik ziemniaczany, azotyn sodu i duża ilość soli.

Nikt przy zdrowych zmysłach nie zjadłby czegoś takiego. Ale jak zawinie się to w parówkę [...] Mięso w takich parówkach stanowi jedynie około połowy składu. Teraz już wiecie, co jest w drugiej połowie – podsumowuje Michał Wrzosek.

Opisane przez niego wyroby mają znikomą wartość odżywczą. Mało tego ich regularne jedzenie może poważnie zaszkodzić zdrowiu i zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Mowa tu między innymi o nadciśnieniu, miażdżycy, zawale serca, udarze mózgu, nadwadze i otyłości.

Jak kupić dobre parówki?

Spostrzeżenia dietetyka Michała Wrzoska to kolejna przestroga, która pokazuje jak ważne jest czytanie etykiet nabywanych towarów. Dokładne zapoznanie się ze składem kupowanych produktów spożywczych to „must have”, jeśli chcecie uniknąć nietrafionych wyborów, które zagrażają zdrowiu. Pamiętajcie, że dobre parówki powinny mieć krótki, prosty skład i minimum 90 procent zawartości prawdziwego mięsa.

