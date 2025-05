Tylko 3 orzechy dziennie. Ten superfood może wzmocnić twoją odporność i tarczycę

Polacy chętnie jedzą orzechy. Sięgają głównie po włoskie, laskowe i ziemne. Tymczasem na sklepowych półkach można znaleźć również inne niezwykle cenne produkty ze wskazanej kategorii. Chodzi o orzechy brazylijskie, a dokładniej mówiąc nasiona orzesznicy wyniosłej (Bertholletia excelsa). To drzewo z rodziny czaszniowatych Występuje w lasach Amazonii. Może osiągać nawet do 50 metrów wysokości. Owocuje wyłącznie w naturalnym środowisku. Nie nadaje się do hodowania na plantacjach. Wszystkie orzechy brazylijskie, które trafiają na europejski rynek (w tym polski) są pozyskiwane z dziko rosnących roślin. Warto włączyć je do jadłospisu, bo mają mnóstwo cennych właściwości. Zobacz, co dokładnie potrafią.

Jak orzechy brazylijskie wspomagają tarczycę?

Orzechy brazylijskie dostarczają sporych ilości selenu. Przewyższają pod tym względem wszystkie inne produkty roślinne. Pierwiastek, którego są źródłem, odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowej pracy tarczycy. Uczestniczy w przemianach hormonów wytwarzanych przez wskazany organ. Chroni go przed uszkodzeniem. Może również pomóc w leczeniu pacjentów z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy (choroba Hashimoto), niedoczynnością lub nadczynnością narządu. Co więcej, niedobór selenu może prowadzić do zaburzeń płodności i utrudniać zajście w ciążę.

Co jeszcze daje jedzenie orzechów brazylijskich?

Spożywanie orzechów brazylijskich wspomaga nie tylko działanie tarczycy. Wpływa pozytywnie na wiele innych narządów. Zawarte w nasionach związki redukują stres oksydacyjny i neutralizują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Spowalniają procesy starzenia. Wzmacniają mechanizmy obronne organizmu i ułatwiają mu walkę z infekcjami. Obniżają stężenie „złego cholesterolu”, zwiększają elastyczność naczyń krwionośnych i poprawiają pracę serca. Zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, a także chorób nowotworowych.

Orzechy brazylijskie wspierają również zrzucanie nadprogramowych kilogramów. W ich składzie znajduje się bowiem błonnik. To włókno pokarmowe usprawnia działanie układu trawiennego. Przyspiesza perystaltykę jelit i przemianę materii. Przedłuża też uczucie sytości po posiłku. Tym samym hamuje nadmierny apetyt i minimalizuje ryzyko podjadania czy sięgania po niezdrowe, wysokoprzetworzone przekąski.

Ile orzechów brazylijskich można jeść dziennie?

Eksperci zalecają, by jeść trzy orzechy brazylijskie w ciągu dnia. Nie należy przesadzać z ich ilością. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Warto pamiętać, że nadmiar tych nasion w diecie negatywnie wpływa na organizm i może wywołać wiele przykrych dolegliwości, takich jak na przykład bóle brzucha i stawów, biegunki, nudności, wymioty etc. Prowadzi też do wypadania włosów i łamania się paznokci.

