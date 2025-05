Kupujesz taką herbatę? Ona tylko „udaje zdrową”. Jest pełna cukru i sprzyja tyciu

Herbata to jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie – jest ceniona za smak, aromat i właściwości relaksujące lub pobudzające, w zależności od rodzaju. Choć najczęściej pijemy ją na ciepło – w domowym zaciszu lub w kawiarniach – coraz większą popularnością cieszy się także herbata w wersji na zimno. Gotowa ice tea, czyli mrożona herbata w butelce, to wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą się orzeźwić poza domem, w pracy, w podróży czy podczas upałów. Tego typu napoje dostępne są w wielu smakach i często wzbogacane o dodatki owocowe, ziołowe (na przykład cytrynę czy miętę). Choć są smaczne i gaszą pragnienie, to lepiej nie pić ich zbyt często.

To jedna z najgorszych herbat

Choć gotowa herbata mrożona w butelce, czyli popularna ice tea, często kojarzy się ze zdrowym wyborem w porównaniu do innych słodkich napojów, to w rzeczywistości nie zawsze taki jest. Wiele tego typu napojów zawiera spore ilości dodanego cukru, syropu glukozowo-fruktozowego czy sztucznych aromatów, które skutecznie niwelują potencjalne korzyści płynące z picia herbaty. Zamiast wspierać nawodnienie i zdrowie, mogą przyczyniać się do nadmiernego spożycia kalorii i podnoszenia poziomu cukru we krwi. Dlatego warto uważnie czytać etykiety lub przygotowywać ice tea samodzielnie w domu – z naturalnych składników i bez zbędnych dodatków. Z kupując taki gotowy napój, lepiej wybierać ten oznaczony jako „bez dodatku cukru”, a także z krótkim składem. Sprawdź też, ile taki napój faktycznie zawiera ekstraktu z herbaty – im wyższy jego poziom, tym lepiej.

Jak zrobić domową ice tea?

Przygotowanie ice tea w domu to świetny sposób na orzeźwiający, smaczny i zdrowy napój – bez zbędnych cukrów, konserwantów i sztucznych dodatków. Domowa herbata na zimno pozwala kontrolować składniki i dopasować smak do własnych preferencji, a przy okazji dostarcza antyoksydantów, wspiera nawodnienie organizmu i nie obciąża go nadmiarem kalorii. To idealna alternatywa dla sklepowych wersji, zwłaszcza w upalne dni.

Przepis: Domowa ice tea Zamiast kupować w sklepie, lepiej samodzielnie przygotować ten napój w zdrowszej formie Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 15 w każdej porcji Składniki 2–3 torebki ulubionej herbaty (czarna, zielona, biała lub ziołowa)

1 litr wody

plasterki cytryny lub pomarańczy

kilka listków świeżej mięty

1–2 łyżeczki miodu

kostki lodu Sposób przygotowania Zaparzanie herbatyZagotuj wodę i zaparz herbatę – pozostaw do naciągnięcia na 5–10 minut, w zależności od rodzaju herbaty. Odstaw do ostygnięcia, a następnie włóż do lodówki na minimum godzinę. Wrzucanie dodatkówPrzed podaniem dodaj plasterki cytrusów, miętę i trochę miodu dla delikatnej słodyczy. Podawaj z dużą ilością lodu.

