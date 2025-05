Tym delikatnym mięsem Polacy zajadali się w PRL-u. Jest obłędnie soczyste i aromatyczne

Zazwyczaj sięgamy po mięsa, które są nam dobrze znane i które często gościły na naszym stole. Wynika to głównie z przyzwyczajenia, ponieważ „mamy do nich zaufanie” i wiemy, jak je przygotować, by smakowały najlepiej. Często wybór ten jest także wygodny, ponieważ nie musimy eksperymentować, a gotowanie staje się po prostu rutyną, co jest z kolei prostsze i często szybsze. Niemniej jednak, warto od czasu do czasu wyjść poza utarte schematy i spróbować nowych opcji. Urozmaicenie diety może nie tylko wprowadzić ciekawe smaki, ale także dostarczyć organizmowi nowych składników odżywczych, co może korzystnie wpłynąć na nasze zdrowie.

To mięso było popularne w czasach PRL-u

Łata wołowa to część tuszy wołowej, znajdująca się w okolicach grzbietu, w rejonie łopatki i krzyżowej części zwierzęcia. Jest to mięso o dość twardej konsystencji, bogate w włókna mięśniowe, co sprawia, że wymaga dłuższego czasu obróbki termicznej, aby stało się miękkie i soczyste. Z tego powodu łata wołowa doskonale nadaje się do długiego duszenia, gotowania na wolnym ogniu czy pieczenia. Choć dzisiaj mamy szerszy wybór mięsa, w PRL-u łata wołowa stanowiła istotny element posiłków wielu rodzin.

Łata wołowa to mięso, które łączy w sobie intensywny smak wołowiny z delikatną strukturą. Ma średnią zawartość tłuszczu, przez co po odpowiednim przyrządzeniu staje się miękkie, pełne smaku, a do tego cudownie aromatyczne i soczyste. Dodatkowo mięso to jest bogate w białko, żelazo i kolagen, a więc dobrze wpływa też na nasz organizm.

Jakie potrawy przygotować z łaty wołowej?

Z łaty wołowej można przygotować wiele pysznych potraw, które wymagają dłuższego gotowania lub duszenia, aby mięso stało się miękkie i pełne smaku. Jednym z klasycznych dań jest gulasz, w którym kawałki mięsa duszone są z warzywami i przyprawami, tworząc aromatyczny i treściwy sos. Łata wołowa doskonale sprawdza się również w roli składnika do pieczeni, gdzie po odpowiednim przyprawieniu i upieczeniu staje się soczysta i aromatyczna. Można ją także wykorzystać do przygotowania zup, takich jak na przykład zupa gulaszowa, która nabierze głębokiego smaku dzięki długiemu gotowaniu mięsa. Z kolei duszenie łaty wołowej w winie lub piwie to świetny sposób na uzyskanie wyjątkowego aromatu i kruchości mięsa. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – przygotuj szponder wołowy, którym Polacy też zajadali się w PRL-u.

