Dodaj to do kefiru, a jelita, odporność i głowa będą ci wdzięczne. Dietetyk nie ma wątpliwości

Fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt, kefir, maślanka czy zsiadłe mleko, to nie tylko smaczny dodatek do diety, ale także źródło cennych probiotyków. Dzięki procesowi fermentacji zawierają one korzystne bakterie, które wspierają mikroflorę jelitową i wzmacniają układ odpornościowy. Są również łatwiej przyswajalne niż mleko, ponieważ zawierają mniej laktozy. Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może korzystnie wpływać na trawienie, a także wspomagać wchłanianie niektórych składników mineralnych, takich jak wapń czy magnez.

Z czym najlepiej łączyć kefir?

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w jednym z opublikowanych przez siebie filmów na YouTube wyjaśnił, z czym najlepiej jest łączyć kefir, by jeszcze korzystniej wpływał on na nasz organizm. Jedną z właściwości kefiru jest jego dobroczynny wpływ na nasze jelita, między innymi zapobieganie zaparciom.

W tym miejscu jednocześnie warto dodać, że taki sam efekt przeciw zaparciom wykazuje inulina, którą polecam dodawać do kefiru – powiedział specjalista.

Dietetyk zaproponował też inną wersję, a mianowicie połączenie kefiru z kakao.

Eksperci odnotowali, że regularne spożywanie gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao wiąże się z mniejszym ryzykiem pojawienia się objawów depresyjnych aż o 70 procent – wyjaśnił specjalista.

Kolejnym składnikiem, który warto dodać do kefiru, jest także masło orzechowe.

Dotarłem też do wyników badań, które potwierdziły, że spożywanie orzechów spowalnia pogarszanie się pamięci i koncentracji, która następuje wraz z wiekiem – powiedział ekspert.

Do kefiru warto dodać także chlorellę, która wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu odpornościowego.

W jednym z doświadczeń jego autorzy wykazali, że wspomniana alga zwiększa poziom przeciwciał, których zadaniem jest niszczenie patogennych drobnoustrojów – wytłumaczył dietetyk.

Bez wątpienia produktem, z którym dobrze jest mieszać kefir, jest też siemię lniane i cynamon, które prowadzą do obniżenia ciśnienia krwi.

Dlaczego warto pić kefir?

Kefir to fermentowany napój mleczny o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych. Zawiera naturalne probiotyki, które wspomagają pracę jelit, poprawiają trawienie i wspierają odporność. Dzięki obecności bakterii kwasu mlekowego i drożdży, kefir może również korzystnie wpływać na równowagę mikroflory jelitowej. Jest lekkostrawny i zawiera mniej laktozy niż mleko, dlatego często jest dobrze tolerowany przez osoby z nietolerancją laktozy. Dodatkowo kefir dostarcza białka, wapnia oraz witamin z grupy B. Regularne spożywanie kefiru może wspomagać zdrowie układu pokarmowego i ogólne samopoczucie. Koniecznie jednak sprawdź, jakie są najgorsze kefiry, często kupowane przez Polaków.

