Myślisz, że to zdrowy napój? Wyniki badań mówią jasno: może poważnie zaszkodzić

Jednym z najchętniej wybieranych fermentowanych produktów mlecznych jest maślanka. Trudno się temu dziwić, bo doskonale gasi pragnienie i wspiera pracę wielu narządów. Dostarcza sporych ilości łatwoprzyswajalnego białka i wapnia, które wzmacniają kości, stawy i zęby. Wpływa też pozytywnie na mikroflorę jelit. Włączenie napoju do diety przynosi wiele rozmaitych korzyści, o ile zostanie on dobrze wybrany. W przeciwnym razie może bardziej zaszkodzić niż pomóc i zrujnować zdrowie. Zobacz, jak tego uniknąć.

Jaka maślanka może szkodzić zdrowiu?

Eksperci przestrzegają przed kupowaniem maślanek smakowych (owocowych, waniliowych, czekoladowych etc.). Częste włączanie tego typu produktów do diety może zrujnować zdrowie. Przywołane napoje zawierają bowiem duże ilości dodanego cukru. Jego nadmiar wywiera niezwykle negatywny wpływ na organizm. Przeprowadzone badania nie pozostawiają co do tego najmniejszych wątpliwości. Spożywanie zbyt dużej ilości słodkiej przyprawy nierzadko przyczynia się do rozwoju otyłości, co niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne, na przykład w postaci zwyrodnienia stawów, miażdżycy czy cukrzycy typu drugiego.

W badaniach amerykańskich wykazano, iż śmiertelność sercowo-naczyniowa była trzykrotnie wyższa u osób przyjmujących ponad 25% kalorii dziennie w postaci dodanych cukrów prostych w porównaniu do osób, u których z cukrów pochodziło mniej niż 10%. Wykazano również, iż 2 porcje dziennie napojów słodzonych cukrem w porównaniu ze spożyciem 1 porcji w miesiącu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych o 35%. W innej analizie oszacowano, iż każde dodane 150 kilokalorii na dzień na osobę pochodzące z cukru zwiększa ryzyko cukrzycy 11-krotnie w porównaniu ze 150 kilokaloriami pochodzącymi z innych źródeł, takich jak tłuszcz i białko – podkreśla prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek w artykule opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Udowodniono również, że ograniczenie ilości słodyczy w diecie zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele groźnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by zmniejszyć spożycie cukrów prostych do 10, a najlepiej 5 procent dziennego zapotrzebowania na energię.

Naturalna maślanka to strzał w dziesiątkę

Z dietetycznego punktu widzenia najlepszym wyborem będzie naturalna maślanka z prostym i krótkim składem, bez zbędnych dodatków, takich jak na przykład żelatyna wieprzowa, mleko w proszku czy guma guar. Jeśli wolisz smakowe warianty tego napoju, połącz go ze świeżymi, sezonowymi owocami, na przykład bananami, truskawkami albo borówkami amerykańskimi. Możesz też dodać do niego trochę cynamonu. Wszystko zależy od twoich indywidualnych preferencji.

