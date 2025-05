Kardiolożka poleca ten owoc na serce. Sama zajada się nim regularnie

Choroby serca stanowią obecnie jedne z najczęstszych schorzeń na świecie i są główną przyczyną zgonów w wielu krajach. Do najpowszechniejszych należą miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca oraz niewydolność serca. Ich występowaniu sprzyjają czynniki takie jak niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, ale też stres, palenie papierosów i nadmierne spożycie alkoholu. Jak podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci również w Polsce. Z ich powodu umiera około 178 tys. Polaków rocznie.

Awokado – naturalne wsparcie dla serca. Tak działa według ekspertki

O swoje serce możemy zadbać podczas codziennych wyborów – mowa o jedzeniu. Warto sięgać między innymi po owoce, a jeden z nich zwłaszcza. Kardiolożka, dr Sara Alexander na łamach „Eating Well” zdradziła, że jej ulubionym owocem, który świetnie działa na serce, jest awokado. Zawiera ono witaminy, minerały i przeciwutleniacze wspierające zdrowie serca. Jest bogate zwłaszcza w potas (połówka awokado zawiera prawie 500 mg potasu).

Potas pomaga obniżyć ciśnienie krwi, neutralizując działanie sodu – powiedziała ekspertka.

Oznacza to, że sód obecny często w naszej diecie podnosi ciśnienie, natomiast potas je obniża. Dodatkowo awokado zawiera korzystne tłuszcze, które mogą obniżać poziom cholesterolu LDL. Okazuje się, że zastąpienie zaledwie połowy porcji masła lub margaryny awokado już przyczynia się do zmniejszenia chorób serca o 16-22 procent.

Jakie jeszcze właściwości ma awokado?

Awokado jest też świetnym źródłem błonnika pokarmowego. Połówka awokado to niemal 7 gramów błonnika, czyli 1/4 zalecanej dziennej ilości. Jedzenie tego owocu w sposób naturalny obniża poziom cholesterolu, a niektóre badania sugerują, że może także wpływać na obniżenie ciśnienia krwi. Awokado zawiera sterole roślinne, czyli związki obniżające cholesterol. Badania wykazały, że sterole roślinne mogą obniżać poziom LDL o około 10 procent.

Sterole roślinne mogą obniżać poziom cholesterolu, ponieważ zapobiegają jego wchłanianiu w jelitach – mówi dr Sara Alexander.

Jak wykorzystać awokado?

Awokado to wszechstronny składnik, który można łatwo włączyć do codziennej diety. Idealnie nadaje się jako dodatek do sałatek, ponieważ nadaje im kremową konsystencję i lepszy smak. Można je również wykorzystać do przygotowania zdrowych kanapek – zamiast masła lub majonezu, awokado doskonale sprawdza się jako naturalny, kremowy zamiennik. Świetnie komponuje się również w smoothie, dodając wartości odżywczych. Awokado to także podstawowy składnik guacamole, które jest dobrym dodatkiem na przykład do warzyw. Jeśli z kolei masz ochotę na zdrowy deser, awokado można zmiksować z kakao i mlekiem roślinnym, tworząc pyszny, zdrowy mus czekoladowy.

