Już są! Te listki za grosze obniżają ciśnienie i wzmacniają odporność. Sprawdź teraz

Te listki regulują ciśnienie krwi

Botwina to młode liście i korzenie buraka ćwikłowego, które pojawiają się w sprzedaży wiosną i na początku lata. Charakteryzuje się delikatnym smakiem. Botwina ma między innymi korzystny wpływ na układ krążenia i pomaga regulować ciśnienie krwi. Zawiera dużo azotanów, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu – substancję rozszerzającą naczynia krwionośne i poprawiającą przepływ krwi. Dzięki temu botwina pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi, a w konsekwencji też wspiera pracę serca. Regularne spożywanie botwiny to więc naturalny sposób na dbanie o zdrowie układu krążenia.

Dodatkowo botwina zawiera witaminy z grupy B, witaminę C, żelazo, magnez i przeciwutleniacze. Co więcej, jest ona jednym z najlepszym źródeł saponiny, która ma działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Zawiera też kwasy tłuszczowe omega-3. Dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy wspiera odporność organizmu i pomaga zwalczać stany zapalne. Botwina działa również korzystnie na układ trawienny i wspomaga detoksykację wątroby.

Jak wykorzystać botwinę w kuchni?

Botwinę można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni. Najczęściej używa się jej do przygotowania chłodnika litewskiego, który jest idealny na upalne dni – gotuje się go krótko, a następnie schładza i łączy z kefirem, ogórkiem, koperkiem i jajkiem. Botwina świetnie sprawdza się też w zupach na ciepło, gdzie dodaje koloru i delikatnego smaku. Można ją również podsmażać z czosnkiem i oliwą jako dodatek do dań obiadowych (na przykład jako składnik naleśników w wersji wytrawnej). Młode liście można nawet jeść na surowo – jako składnik sałatek. Możesz zrobić też pesto z botwiny czy dodać ją do szakszuki. Wspaniale smakują również placuszki z botwiny i cukinii.

