Zakupy w Lidlu czy Biedronce? Dietetyk porównał produkty. Niektóre wyniki zaskakują

Lidl i Biedronka to dwie najpopularniejsze sieci handlowe w kraju, głównie ze względu na niskie ceny i częste promocje. Klienci doceniają również szeroki wybór produktów i liczne oferty specjalne, które pozwalają zaoszczędzić na codziennych zakupach. Zarówno Lidl, jak i Biedronka regularnie wprowadzają nowe akcje tematyczne, co dodatkowo przyciąga kupujących. Mało osób w takich sytuacjach myśli jednak o jakości produktów i ich składzie, a to duży błąd.

Gdzie są zdrowsze produkty: w Lidlu czy Biedronce?

Doktor dietetyki Michał Wrzosek sprawdził, gdzie są lepsze produkty – w Lidlu czy w Biedronce. Porównał on skład i wartość odżywczą pięciu popularnych produktów, które można dostać w obu supermarketach. Najpierw dietetyk „pod lupę” wziął bułkę pszenną.

Grahamka wygrywa z Biedronki, bo ma więcej mąki graham i więcej błonnika – powiedział ekspert.

Kolejny produkt, który oceniał Michał Wrzosek to serek kanapkowy. Jego zdaniem serki kanapkowe z obu supermarketów mają porównywalny skład i wartość odżywczą. Dietetyk ocenił też skład wędliny z piersi z kurczaka w obu supermarketach.

Wędlina w Lidlu ma mniej dodatków i nie ma azotynu sodu – wyjaśnił ekspert.

Dietetyk ocenił też skład napoju owsianego z obu tych supermarketów. Okazuje się, napój owsiany z Biedronki to lepszy wybór, ponieważ jest wzbogacony o wapń i witaminę D. Z kolei hummus z obu tych sklepów ma porównywalny skład zdaniem dietetyka. W rezultacie więcej wymienionych produktów z lepszym składem okazało się tych z Biedronki. Dietetyk na koniec podkreślił jednak, że zarówno w Biedronce, jak i w Lidlu można znaleźć dobre i zdrowe produkty.

Na co zwracać uwagę podczas zakupów spożywczych?

Podczas zakupów spożywczych warto zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na skład produktów. Unikaj produktów z długą listą składników, zwłaszcza tych, które zawierają sztuczne dodatki, konserwanty, barwniki i wzmacniacze smaku (na przykład glutaminian sodu). Zwracaj uwagę na zawartość cukru, soli i tłuszczów nasyconych – ich nadmiar może szkodzić zdrowiu. Wybieraj produkty z prostym, naturalnym składem, najlepiej bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego czy oleju palmowego. Ważne jest też pochodzenie składników – warto sięgać po produkty lokalne i sezonowe.

Czytaj też:

Poznaj te pięć dietetycznych faktów o truskawkach. Zaczniesz jeść je kilogramamiCzytaj też:

Lubisz grejpfruty? Lepiej uważaj. Ekspertka wyjaśnia, kiedy mogą ci zaszkodzić