Poznaj te pięć dietetycznych faktów o truskawkach. Zaczniesz jeść je kilogramami

Właśnie rozpoczął się długo wyczekiwany sezon na truskawki. Te soczyste, czerwone owoce cieszą się ogromną popularnością i trudno się dziwić – są nie tylko pyszne, ale i pełne witamin. W tym czasie wszyscy chętnie się nimi zajadamy. Truskawki to bez wątpienia jedne z najbardziej lubianych owoców lata. Dla wielu osób truskawki są zazwyczaj po prostu pyszną przekąską, ale tak naprawdę część z nas nie wie, jak świetnie wpływają na organizm.

Ciekawe fakty o truskawkach

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu podał kilka ciekawych faktów, które warto wiedzieć o truskawkach. Jednym z nich jest to, że owoce te są niskokaloryczne, a przy tym przecież jednocześnie bardzo smaczne, a do tego zdrowe. Jak zauważył dietetyk – w 100 gramach truskawek znajdują się tylko 32 kalorie. Ciekawostką jest także to, że truskawki mają aż 17 razy mniej kalorii niż czekolada „Milka”. Mało osób też wie o tym, że aż 90 procent tego owocu to woda.

Jak zjesz kilogram, to prawie tak, jak byś wypił litr wody – wyjaśnił specjalista.

Jak wytłumaczył ekspert – truskawki poprawiają także insulinowrażliwość i zmniejszają stan zapalny, a to oznacza lepszą kontrolę glikemii i mniejsze ryzyko chorób przewlekłych. To jednak nie koniec ich zalet.

Truskawki mają też bardzo wysoki potencjał antyoksydacyjny, 10 razy większy niż inne owoce, takie jak arbuz czy kiwi – powiedział dietetyk.

Ekspert dodał także, że jedzenie truskawek korzystnie wpływa na lipidogram.

Według badań 500 gramów truskawek dziennie wpływa na obniżenie cholesterolu całkowitego, złego cholesterolu LDL i trójglicerydów, więc korzystnie działają na twoje serce – podsumował Michał Wrzosek.

Co pysznego zrobić z truskawek?

Truskawki to niezwykle wszechstronne owoce, które świetnie sprawdzają się w wielu deserach i potrawach. Można z nich przygotować truskawkowe tiramisu, lekkie smoothie z bananem i jogurtem, a nawet domowe lody. Świetnie smakują również jako dodatek do sernika na zimno lub nadzienie do naleśników. Można przygotować również obłędnie smaczne pierogi z truskawkami. Te owoce doskonale sprawdzają się też jako dodatek do sałatek – zarówno owocowych, jak i wytrawnych, na przykład z rukolą, kozim serem i balsamico.

