W Biedronce szok cenowy. Nie tylko mąka, jajka i olej za grosze. Sprawdź, ile zaoszczędzisz

Bardzo dobrą taktyką na oszczędzanie jest robienie zakupów spożywczych podczas promocji w supermarketach. Szczególnie opłaca się to w przypadku produktów, które szybko się zużywają i które kupujemy regularnie, takich jak mąka, olej, ale też jajka czy mleko. Korzystając z obniżek cen, można zaoszczędzić znaczną sumę w skali miesiąca, a nawet roku. Warto więc śledzić gazetki promocyjne i planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uzupełniać zapasy wtedy, gdy ceny są najniższe.

Tańsze jajka i olej

W Biedronce w znacznie niższej cenie już w czwartek (29.05.) będzie można dostać jajka. Warunkiem jest jednak posiadanie karty „Moja Biedronka”. Jaja z chowu ściółkowego „Moja Kurka” klasy A (rozmiar M, 20 sztuk) będzie można kupić aż o połowę taniej. Oznacza to, że za całe opakowanie będziesz musiał zapłacić tylko 9 zł 99 gr zamiast 19 zł 99 gr. Limit dzienny to jedno opakowanie na kartę „Moja Biedronka”.

W promocji od czwartku do soboty (29-31.05) będzie można zakupić też olej rzepakowy „Polski” (1 litr). Nabędziesz go za jedyne 5 zł 99 gr za butelkę przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna tego produktu to 8 zł 49 gr.

Mąka i mleko za darmo

Od czwartku do soboty będzie obowiązywać też oferta „2 plus” 1 na wszystkie mąki tortowe. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań – trzecie dostaniesz za darmo. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku mleka UHT 3,2 % w kartonie. Zarówno mleko można ze sobą dowolnie mieszać, jak i mąkę. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne.

Promocje w supermarketach to świetna okazja, by zrobić większe zapasy produktów, które i tak regularnie zużywamy. Dzięki temu można nie tylko uniknąć częstych wizyt w sklepie, ale przede wszystkim sporo zaoszczędzić. Choć z pozoru kilkadziesiąt groszy czy kilka złotych mniej za produkt nie wydaje się dużą kwotą, to w skali miesiąca czy roku daje to zauważalną sumę. Regularne korzystanie z promocji może realnie podreperować domowy budżet, a w ten sposób zostanie nam więcej pieniędzy na inne wydatki.

