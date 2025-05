W Lidlu ekstremalnie tanie masło, ale tylko tego dnia. Nie przegap szansy, by zaoszczędzić

Masło w ostatnich miesiącach zdrożało o kilka złotych, co dla wielu osób oznacza znaczne obciążenie domowego budżetu, zwłaszcza że jest to produkt, którego zużywamy spore ilości. W porównaniu do cen sprzed kilku miesięcy, koszty zakupu masła są dziś znacznie wyższe. Na szczęście istnieje sposób, by ograniczyć te wydatki – warto polować na promocje w supermarketach, które mogą pozwolić zaoszczędzić niemałą kwotę. Kupowanie masła w promocji to sprytny sposób na kontrolowanie wydatków. Większe sieci handlowe oferują atrakcyjne rabaty, które mogą sprawić, że cena masła stanie się bardziej przystępna. Tak jest teraz w Lidlu.

Tanie masło w Lidlu

Już w sobotę (31.05.) w Lidlu masło będzie można kupić znacznie taniej niż normalnie, trzeba się jednak spieszyć, ponieważ tak korzystna oferta trwa zaledwie przez jeden dzień. Promocja dotyczy masła ekstra 82% marki „Łowickie”. Produkt ten będzie przeceniony o 36 procent, a to oznacza, że zamiast 7 zł 49 gr trzeba będzie zapłacić za nie jedynie 4 zł 75 gr. Jest jednak warunek: trzeba kupić trzy kostki masła, żeby skorzystać z tej obniżki. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji „Lidl Plus”.

Jeśli uda się trafić na promocję, warto rozważyć zrobienie większych zapasów masła, które później można przechować w zamrażarce. Zamrożenie masła to świetny sposób, by zachować jego świeżość na dłużej i uniknąć wyższych cen w przyszłości.

Jakie jeszcze produkty są przecenione w Lidlu?

To jednak nie koniec promocji, jakie oferuje Lidl. Takich korzystnych ofert jest znacznie więcej. Do soboty (31.05.) o połowę taniej można kupić też świeże jaja ściółkowe M (klasa A). Oznacza to, że zamiast 10 zł 99 gr trzeba zapłacić tylko 5 zł 49 gr. Limit to 6 opakowań na ofertę. Z kolei w piątek (30.05.) taniej można kupić cukier biały (1 kg). Oferta ta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zamiast 2 zł 99 gr za torebkę cukru trzeba będzie zapłacić jedynie 1 zł 49 gr, a więc oferta jest naprawdę korzystna, zwłaszcza że jest to produkt, który często wykorzystujemy w kuchni. Tak atrakcyjna cena obowiązuje jednak przy zakupie 10 opakowań. Limit to 20 opakowań na kupon.

Lidl „ściął” również cenę mleka – mleko UHT 3,2% kupisz o 50 procent taniej, jednak tylko przy zakupie 6 opakowań. Zamiast 3 zł 79 gr za karton mleka zapłacisz tylko 1 zł 89 gr. Limit to 12 opakowań na kupon, a promocja obowiązuje tylko do soboty (31.05.).

