Zamiast ciasta z rabarbarem upiecz te babeczki. Potrzebujesz 15 minut, resztę zrobi piekarnik

Domowe ciasta wcale nie muszą być trudne ani czasochłonne. Wystarczy kilka podstawowych składników i chwila wolnego czasu, by przygotować pyszny wypiek. Dobrym przykładem mogą być klasyczne ciasta takie jak keks czy babka piaskowa – proste w wykonaniu, a jednocześnie naprawdę bardzo smaczne. Takie wypieki idealnie sprawdzają się na co dzień, ale też na specjalne okazje, a ich przygotowanie nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych (poradzą sobie nawet debiutanci). Można więc cieszyć się domowym ciastem bez stresu i długich godzin spędzonych w kuchni.

Maj i czerwiec to idealny czas na pieczenie ciast z rabarbarem, ponieważ właśnie wtedy trwa sezon na to warzywo. Świeży, lekko kwaskowaty rabarbar doskonale komponuje się ze słodkim ciastem. Takie wypieki często więc kojarzą się nam z początkiem lata. Wiele osób właśnie w tych miesiącach sięga po sprawdzone przepisy na ciasto z rabarbarem. To prosty sposób, by w pełni wykorzystać jego krótką dostępność. Żeby wprowadzić nieco urozmaicenia, warto jednak zrobić muffinki z rabarbarem – domownicy z pewnością będą miło zaskoczeni.

Przepis: Muffinki z rabarbarem Te muffinki smakują doskonale, każdy poprosi o dokładkę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 266 w każdej porcji Składniki 2 szklanki mąki pszennej

2/3 szklanki cukru

2 duże jajka

0,5 szklanki oleju rzepakowego

¾ szklanki mleka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

kilka kropel olejku cytrynowego (opcjonalnie)

2–3 łodygi rabarbaru

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Przygotowanie rabarbaruOczyść rabarbar i pokrój na małe kawałki. Przygotowanie foremekWyłóż foremki na muffinki papilotkami. Mieszanie składnikówW jednej misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. W osobnej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Do ubitych jajek dodaj na przemian suche składniki oraz mleko i olej, mieszając do połączenia się wszystkich składników. Dodanie rabarbaruDo ciasta dodaj pokrojony rabarbar i delikatnie wymieszaj. Ciasto przełóż do foremek na muffinki do około ¾ ich wysokości. PieczeniePiecz w nagrzanym piekarniku w temperaturze 180°C przez około 25 minut, aż babeczki będą złociste, do tzw. suchego patyczka.

Co jeszcze przygotować z rabarbaru?

Rabarbar to niezwykle wszechstronny składnik, który świetnie sprawdza się nie tylko w tradycyjnych ciastach. Można go wykorzystać do przygotowania pysznych kompotów, domowych konfitur czy orzeźwiających lemoniad. Rabarbar świetnie komponuje się z truskawkami, dlatego warto połączyć go z nimi na przykład jako nadzienie do tart. Można go też dodać do sosów, na przykład do mięsa, gdzie jego kwaskowaty smak nada potrawie ciekawy charakter. Z pewnością wszyscy zakochają się też w pierogach z rabarbarem i truskawkowym musem, ale też rabarbarowym crumble czy sałatką z pieczonym rabarbarem. Koniecznie zobacz też, jakie korzyści płyną z jedzenia rabarbaru.

