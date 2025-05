Wystarczy kilka dziennie. Efekt? Serce jak nowe i tarcza antyrakowa w gratisie

Zamiast kupować drogie suplementy, lepiej zadbać o zdrowe nawyki żywieniowe. Wystarczy, że codziennie sięgniesz po kilka oliwek, a twoje zdrowie zyska niespodziewaną tarczę ochronną. Naukowcy nie mają wątpliwości: to proste, naturalne rozwiązanie może wspierać serce, chronić przed nowotworami i spowalniać procesy starzenia. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto włączyć ten produkt do swojej diety.

Jedzenie oliwek jest dobre na serce

Jedzenie oliwek wspiera między innymi zdrowie serca. Wynika to z faktu, że owoc ten jest bogaty w jednonienasycone kwasy tłuszczowe między innymi kwas oleinowy, a także przeciwutleniacze. Związki te pomagają obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL, a także podnoszą poziom „dobrego” cholesterolu HDL. Dodatkowo oliwki dzięki zawartości tych właśnie związków mają właściwości przeciwzapalne, a to z kolei chroni układ sercowo-naczyniowy. Zawarty w nich jednonienasycony tłuszcz, który jest elementem diety, pomaga także w obniżaniu ciśnienia krwi.

Oliwki mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwór

To jednak nie wszystko, ponieważ regularne spożywanie oliwek może przyczyniać się do zmniejszonego ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe. Oliwki są bogate we wspomniane wcześniej polifonele (oleuropeina i hydroksytyrozol), które przyczyniają się do hamowania rozwoju wielu komórek nowotworowych. Regularne spożywanie oliwek może też wspierać ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, który odgrywa istotną rolę w rozwoju nowotworów. Badania sugerują, że dieta śródziemnomorska – bogata między innymi w oliwki i oliwę z oliwek – wiąże się z niższym ryzykiem występowania niektórych typów raka, w tym raka piersi, jelita grubego i prostaty.

Oliwki – owoc długowieczności

Oliwki, a także oliwa z oliwek, stanowią jeden z ważniejszych składników kuchni śródziemnomorskiej. W krajach takich jak Grecja, Włochy czy Hiszpania – gdzie oliwki spożywa się regularnie – odnotowuje się jedne z najwyższych średnich długości życia. To jeden z wielu powodów, dla których warto włączyć je do codziennej diety. Co więcej, oleocanthal, obecny w oliwkach i oliwie z oliwek, wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera oraz innych schorzeń neurodegeneracyjnych. Dodatkowo związek ten może zwiększać skuteczność niektórych leków stosowanych w leczeniu demencji.

Jakie jeszcze właściwości mają oliwki?

Oliwki zawierają przeciwutleniacze, które mogą też pomagać w redukcji zapaleń, na przykład przy reumatoidalnym zapaleniu stawów czy łuszczycy. Dodatkowo wspierają zdrowie wątroby, zapobiegają cukrzycy typu 2 (przez poprawę regulacji poziomu glukozy we krwi). Są one bogate w:



witaminę A,

witaminę E,

miedź,

żelazo,

wapń.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że oliwki w puszkach są często konserwowane w solance, przez co charakteryzują się wysoką zawartością sodu. Jedna zielona oliwka może zawierać nawet 52 mg tego pierwiastka, co sprawia, że jego ilość w diecie może szybko wzrosnąć, a w konsekwencji szkodliwie działać na nasz organizm. Dlatego warto kontrolować wielkość porcji i równoważyć spożycie sodu, sięgając po produkty bogate w potas.

Czytaj też:

Tego nie wiesz o mleku bez laktozy. Sprawdź, co mówią eksperci i nie szkodź sobieCzytaj też:

Masz tylko 5 minut? Dietetyczka zdradza patent na ekspresowe śniadanie z 3 składników