Ta domowa nutella nie „idzie w boczki”. Jest fit i dba o twoje zdrowie

Odchudzanie nie musi oznaczać pasma wyrzeczeń. Dobra dieta powinna być smaczna i uwzględniać różne rodzaje produktów spożywczych – nie tylko owoce, warzywa czy kasze, ale również słodycze. Warto zrezygnować z kupowania gotowych, wysokoprzetworzonych przekąsek i zastąpić je samodzielnie przygotowanymi przysmakami. Wiele z popularnych słodkości można przygotować w wersji fit. „Nutella” z przepisu dietetyczki Pauli Jamróz jest tego najlepszym dowodem. Zrobisz go w mgnieniu oka z paru prostych składników.

Jak zrobić domową nutellę w wersji fit?

Bazą domowego kremu czekoladowego w wersji fit jest awokado. Ten przysmak o źródło cennych kwasów omega-3, które łagodzą stany zapalne i zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. W dodatku obniżają stężenie „złego cholesterolu” we krwi. W awokado można znaleźć również luteinę, cholinę, sterole, potas, witaminę K, błonnik oraz witaminę E, która – jak zauważa ekspertka – jest silnym przeciwutleniaczem i wymiata wolne rodniki z naszego organizmu. „Połączenie omega-3 i witaminy E zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby neurodegeneracyjne np. chorobę Alzheimera” – podkreśla Paula Jamróz w jednym z wpisów na swoim blogu.

Przepis: Krem czekoladowy w wersji fit To pyszna i zdrowa przekąska, którą można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 72 w każdej porcji Składniki awokado

3-4 łyżeczki kakao

3 łyżki miodu

30 g orzechów

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOrzechy podpraż na suchej patelni. Robienie kremuPodprażone orzechy umieść w blenderze razem z pozostałymi składnikami. Zmiksuj wszystko na gładką całość.

Orzechy w przepisie można zastąpić migdałami. Gotowy krem należy przechowywać w lodówce.

Z czym podawać domową fit nutellę?

Domowa nutella w wersji fit świetnie smakuje w połączeniu ze świeżym pieczywem. Doskonale sprawdzi się też jako nadzienie do naleśników, rogalików, ciasteczek oraz innych tego typu deserów. Co więcej, śmiało można ją wykorzystać do zrobienia lodów czekoladowych albo pożywnego koktajlu. Trzeba jednak pamiętać, by nie przesadzać z ilością kremu w codziennym jadłospisie. Nawet zdrowe produkty, jedzone w nadmiarze, szkodzą zdrowiu i przyczyniają się do przyrostu masy ciała. Najważniejsze to zachować umiar.

