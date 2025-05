Masz tylko 5 minut? Dietetyczka zdradza patent na ekspresowe śniadanie z 3 składników

Przygotowanie pożywnego śniadania w 5 minut. Brzmi niewiarygodnie. A jednak! Dietetyczka Joanna Kryształ podzieliła się niedawno w sieci świetnym pomysłem, na to, jak zrobić pyszny i sycący posiłek w ekspresowym tempie. Wystarczy połączyć ze sobą parę prostych i znanych produktów. Wszystkie potrzebne składniki bez trudu znajdziesz w każdym większym sklepie spożywczym czy supermarkecie. Mało tego, prawdopodobnie masz już je w swojej kuchni. Zobacz, co możesz z nich „wyczarować”.

Jak zrobić sycące i zdrowe śniadanie w 5 minut?

Dietetyczka Joanna Kryształ radzi, by do skyru (naturalnego lub smakowego) dorzucić garść owoców i orzechów. To „trio” wygląda niepozornie, ale zapewnia sporą dawkę energii i hamuje głód na długo. Kryje w sobie bowiem mnóstwo wartości odżywczych. Jogurt typu islandzkiego jest świetnym źródłem łatwoprzyswajalnego białka, orzechy dostarczają tłuszczów nienasyconych, a owoce – błonnika. Tak skomponowane śniadanie jest nie tylko szybkie w przygotowaniu, ale też zdrowe. Zawarte w nim składniki usprawniają pracę organizmu na wielu różnych poziomach.

Nienasycone tłuszcze ułatwiają wchłanianie związków aktywnych pochodzących z pokarmu. Obniżają ciśnienie tętnicze oraz poziom „złego cholesterolu”. Tym samym wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Zmniejszają ryzyko agregacji płytek krwi w naczyniach krwionośnych, a w efekcie chronią przed miażdżycą, udarem mózgu czy zawałem serca. Z kolei błonnik wpływa pozytywnie na przemianę materii. Reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom. Przedłuża też uczucie sytości po posiłku. Natomiast białko wzmaga termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła przez organizm. Dzięki temu zwiększa liczbę spalanych kalorii. W dodatku warunkuje prawidłowy przebieg wielu reakcji zachodzących w ustroju. Jest też podstawowym materiałem budulcowym tkanek.

Zdrowe i sycące śniadanie w 5 minut – przydatne wskazówki

Ze skyrem świetnie łączą się różnego rodzaju owoce. Możesz sięgnąć po banany, borówki amerykańskie, truskawki, maliny, gruszki, jabłka etc. Decyzja zależy od osobistych preferencji i tego, co akurat masz pod ręką. Dobór orzechów również jest kwestią wielce indywidualną. Świetnie sprawdzą się na przykład pistacje, nerkowce, orzechy włoskie, laskowe etc. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by dorzucić do nich migdały czy pestki dyni. Jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, wykorzystaj gotową granolę (najlepiej taką, która nie ma w składzie dodanego cukru, na przykład Vitanellę z Biedronki (seria No Sugar).

