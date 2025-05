Ten polski superowoc działa jak eliksir młodości. Oto, co zamiast goji naprawdę warto jeść

Często sięgamy po egzotyczne owoce i produkty, wierząc, że tylko one mają wyjątkowe właściwości zdrowotne. Tymczasem wiele cennych składników odżywczych można znaleźć także w produktach dostępnych na co dzień w Polsce. Wystarczy nauczyć się je doceniać i włączyć do swojej diety lokalne owoce, warzywa czy zioła, które również wspierają nasze zdrowie i poprawiają samopoczucie. Dzięki temu możemy czerpać korzyści z natury, a jednocześnie wspierać lokalnych producentów.

Wybierz to zamiast owoców goji

Nie musimy sięgać po egzotyczne owoce, takie jak owoce goji, aby skutecznie zadbać o swoje zdrowie. W Polsce mamy dostęp między innymi do pysznych i pełnych wartości odżywczych jagód, które są równie bogate w antyoksydanty i witaminy. Warto więc wybierać lokalne owoce, które są nie tylko smaczne, ale też łatwo dostępne.

Nie potrzebujemy na przykład owoców goji czy innych egzotycznych produktów, bo mamy nasze własne jagody leśne, jagodę kamczacką, borówkę amerykańską, która też rośnie w Polsce i możemy korzystać z tego bogactwa. Z badań wynika, że spożywanie porcji jagód dziennie ogranicza ryzyko powstawania demencji, a w 12 tygodniowych badaniach nawet u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami poznawczymi poprawia funkcje poznawcze" – powiedziała w rozmowie z „Wprost” dr Sylwia Naliwajko.

Dodatkowo jagody to prawdziwa bomba witamin i antyoksydantów, które wspierają nasz układ odpornościowy i pomagają walczyć z wolnymi rodnikami. Regularne jedzenie jagód może poprawić pamięć, koncentrację oraz wspomagać zdrowie serca. Są też niskokaloryczne i bogate w błonnik pokarmowy, co sprzyja dobrej pracy układu trawiennego. Dzięki temu jagody to doskonały, naturalny sposób na wzmocnienie organizmu.

Jak wykorzystać jagody w kuchni?

Jagody można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów – świetnie sprawdzają się zarówno na surowo jako zdrowa przekąska, jak i w różnych potrawach. Można dodać je do jogurtu, owsianki czy koktajli, aby wzbogacić smak i wartości odżywcze śniadania. Jagody są też idealne do wypieków, takich jak muffinki, naleśniki czy ciasta. Świetnie komponują się również z sałatkami, dodając im słodko-kwaśnej nuty. Można z nich przygotować domowe dżemy, sosy czy kompoty, które będą pysznym dodatkiem do deserów i nie tylko. Możesz przygotować też pyszne pierogi z jagodami.

Czytaj też:

Zakupy w Lidlu czy Biedronce? Dietetyk porównał produkty. Niektóre wyniki zaskakująCzytaj też:

Ten kefir z Biedronki podbija serca dietetyków i ekspertów. Masz go w lodówce?