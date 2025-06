Ekspert ostrzega: kawa pita o złej porze zagraża zdrowiu! Zobacz, kiedy po nią sięgać

Dla wielu z nas dzień nie zaczyna się bez filiżanki aromatycznej kawy. Mało osób jednak zastanawia się nad tym, że znaczenie ma nie tylko to, czy i w jakich ilościach pijemy kawę, ale także kiedy po nią sięgamy. Eksperci zwracają uwagę, że pora dnia, w której wypijemy filiżankę kawy, może mieć istotny wpływ na nasze zdrowie. Najnowsze badania przynoszą zaskakujące wnioski – okazuje się, że wybór odpowiedniego momentu tak naprawdę ma dużo większe znaczenie niż się wydaje.

O jakiej porze najlepiej pić kawę?

Jak zauważył dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w zależności od kilku czynników kawa może mieć większy lub mniejszy wpływ na zdrowie. Jednym z takich czynników jest pora dnia, kiedy ją pijemy.

Otóż najnowsze badanie z końca lutego 2025 roku rzuciło sporo światła na ten temat. Mianowicie zauważono, że istnieją określone godziny, w których kawa może działać na nasz organizm szczególnie korzystnie – powiedział.

Najnowsze doniesienia mówią o tym, kiedy dokładnie pić kawę, by jak najlepiej wpływało to na nasz organizm. Eksperci przeanalizowali różne nawyki żywieniowe aż 40 000 osób dorosłych, a następnie połączyli je z ich stanem zdrowia.

Naukowcy zauważyli, że osoby, które spożywały kawę pomiędzy czwartą rano a południem miały aż o 31 procent mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia i o 10 procent w przypadku innych przyczyn – powiedział.

Specjalista dodał również, że taki efekt nie wystąpił u osób, które sięgały po kawę w godzinach popołudniowych i wieczornych, dlatego dla własnych korzyści zdrowotnych warto zapamiętać tę prostą zasadę, że kawę najlepiej pić do południa.

Dlaczego to właśnie rano warto pić kawę?

Dr Bartosz Kulczyński wytłumaczył także, co odpowiada za to, że to właśnie kawa wypita rano działa najkorzystniej na nasz organizm. Okazuje się bowiem, że decydują o tym dwa główne mechanizmy.

Pierwsza rzecz jest dość oczywista, a mianowicie spożywanie kawy w godzinach popołudniowych i wieczornych zaburza nasz rytm okołodobowy, w tym utrudnia zasypianie i ogólnie pogarsza jakość snu. Bo trzeba wiedzieć, że sięganie po kawę w późniejszych godzinach sprawia, że w organizmie człowieka powstaje aż o 30 procent mniej melatoniny, czyli ważnego hormonu snu – wyjaśnił.

Specjalista dodał także, że wspomniana melatonina nie jest odpowiedzialna tylko za sen, ale również za zdrowie między innymi układu krążenia. Żeby więc utrzymać jej odpowiedni poziom lepiej kawę wypijać wcześniej, niż później w ciągu dnia. Jak zauważył dietetyk – jest jeszcze jeden powód, dla którego kawa powinna być pita rano.

Otóż wiele korzyści kawy jest osiąganych dzięki temu, że składniki aktywne w niej obecne mają silne działanie przeciwzapalne. I to, co jest w tym kontekście istotne, to to, że poziom substancji powodujących ten stan zapalny w dużym stopniu zależy od pory dnia. Najwięcej związków prozapalnych krąży we krwi właśnie w godzinach porannych – powiedział.

Ekspert podsumował, że w ten sposób kawa kawa „ugasi” poranny stan zapalny, który jest zły dla naszego zdrowia. Regularne spożycie kawy w umiarkowanych ilościach może być więc korzystne pod kątem wystąpienia różnych chorób (u podłoża których jest właśnie stan zapalny).

