Dodaj to do kefiru, a twój metabolizm ruszy z kopyta. Dietetyk zachwala ten domowy sposób

Kefir to jeden z najlepszych napojów, po które można sięgnąć, zwłaszcza jeśli zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Jest naturalnym źródłem probiotyków, które wspierają pracę układu trawiennego i wzmacniają odporność. Dzięki zawartości białka, witamin i minerałów doskonale sprawdza się jako lekka przekąska lub dodatek do posiłku. Orzeźwiający smak kefiru sprawia, że jest idealny na ciepłe dni, a jego regularne spożywanie może pozytywnie wpłynąć na florę bakteryjną jelit. To prosty, a jednocześnie niezwykle wartościowy wybór dla każdego.

Dodaj to do kefiru

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, zauważył, że kefir jest również sprzymierzeńcem naszych jelit. Wspomaga ich pracę, a w konsekwencji ułatwia wypróżnianie i zapobiega zaparciom. Dodał również, że wiele osób zmaga się z tym problemem, a więc warto wykorzystać ten prosty i domowy sposób.

Może państwa zaskoczyć, że jest jeden produkt, który doskonale będzie komponować się z kefirem i wzmacniać jego działanie przeciw zaparciom. Jest nim inulina, czyli biała substancja pozyskiwana między innymi z cykorii. Inulina jest sprzedawana w postaci proszku – powiedział.

Dietetyk dodał, że stosuje się ją w niewielkich ilościach, a więc jest wydajna i jej zakup nie jest dużym wydatkiem.

W oparciu naukowym z 2014 roku możemy zaś przeczytać, że inulina zwiększa częstość oddawania stolca, poprawia jego konsystencję i zmniejsza jego twardość. To wszystko sprzyja regularnym wypróżnianiom i zapobieganiu zaparciom – wyjaśnił.

Ekspert dodał, że oczywiście inulina ma też szersze zastosowanie. Zaznaczył również, że inulinę należy stosować w ilości około jednej do dwóch łyżeczek na jedną szklankę kefiru.

Jakie jeszcze działanie ma kefir?

Specjalista wyjaśnił również, że choć zapewne dla wielu osób będzie to zaskoczeniem, to picie kefiru pomaga także osobom z chorobą wrzodową żołądka.

Może to być pewnym zaskoczeniem, ponieważ różne organizacje zajmujące się zdrowiem uważają, że przy wrzodach żołądka należy ograniczyć spożywanie kefiru. Ja swój przekaz opieram zaś na badaniu naukowym z 2011 roku – powiedział.

Specjalista wyjaśnił, że eksperci zauważyli, że stosowanie wyłącznie leków przeciwbakteryjnych doprowadziło do pozbycia się Helicobacter pylori (czyli bakterii odpowiedzialnej za wrzody) w 50 procentach. Z kolei u osób, które przyjmowały leki i jednocześnie spożywały kefir wskaźnik usunięcia tej bakterii był o wiele wyższy, bo wyniósł 78 procent.

W podsumowaniu badania jego autorzy napisali, że stosowanie potrójnej terapii farmakologicznej w połączeniu z kefirem jest bardziej skuteczne w eradykcji, czyli usuwaniu Helicobacter pylori, niż samo podawanie leków – dodał.

Do kefiru warto w takiej sytuacji dodać także jeden ząbek czosnku (startego). Należy jednak uważać, ponieważ u pojedynczych osób czosnek może podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego. Dugą opcją jest dodanie do kefiru miodu

W jednym z badań naukowcy zauważyli, że miód przyspiesza eliminację omawianej bakterii, co sprzyja leczeniu wrzodów żołądka.

Dr Bartosz Kulczyński zauważył, że jeśli ktoś zacznie odczuwać dyskomfort po wypiciu kefiru, na przykład w postaci bólu brzucha, to lepiej go wtedy odstawić.

Czytaj też:

Zobaczył skład tego mięsa i nie wytrzymał. Ekspert: „Śmieją nam się w twarz”Czytaj też:

Myślisz, że chleb z marketu to najgorszy wybór? Dietetyk zaskakuje opinią