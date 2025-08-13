Kawa, która chłodzi i pobudza? Ten hit z kawiarni zrobisz w swojej kuchni. Sprawdź!

W upalne dni zazwyczaj nie mamy ochoty na gorącą kawę. Jednak bez niej wielu osobom trudno jest rozpocząć dzień. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest napicie się lekkiego tonic espresso. Taki napój daje uczucie przyjemnego chłodu, jednocześnie dostarczając porannej dawki energii.

Jak zrobić tonic espresso?

Tonic espresso to połączenie klasycznego espresso z tonikiem oraz lodem. Najpierw trzeba zaparzyć mocne espresso. Później przelać je do szklanki z kilkoma kostkami lodu, a następnie wlać około 100 ml zimnego toniku. Jeśli nie masz ekspresu ciśnieniowego, dobrze sprawdzi się też mocna kawa z klasycznej kawiarki. To prosta, a jednocześnie bardzo smaczna alternatywa dla klasycznej kawy.

Do takiego tonic espresso można śmiało dodać troszkę soku z cytryny lub limonki. Ciekawym pomysłem jest też dolanie łyżki syropu pomarańczowego. Klasyczne proporcje kawy do toniku to 1:2 lub 1:3, w zależności od tego, jak intensywnie kawowy smak preferujesz.

Ciekawe pomysły na tonic espresso

Tonic espresso można łatwo urozmaicić, dodając do niego inne smakowe składniki. Listki mięty nadadzą całości odrobinę świeżości, a miłośnicy słodkich smaków mogą sięgnąć po syrop waniliowy lub kokosowy. Można też użyć smakowego toniku, na przykład lawendowego lub hibiskusowego.

W kawiarniach coraz częściej można spotkać dość niecodzienne połączenia kawowe, jednak bez trudu przygotujesz je również samodzielnie w domu. Ciekawym pomysłem jest na przykład zrobienie malinowego tonic espresso, które zachwyci wszystkich gości. Wystarczy, że na dnie szklanki umieścisz dwie kulki sorbetu malinowego, a później dodasz wszystkie pozostałe składniki. Jeśli nie jesteś fanem malinowego smaku, możesz wybrać inny sorbet.

O czym pamiętać, przygotowując kawę z tonikiem?

Pamiętaj, że kawa powinna być intensywna i aromatyczna, bo to ona gra główną rolę. Zachowaj też odpowiednią kolejność — najpierw wlej tonik do szklanki z lodem, a dopiero potem powoli dodaj espresso. W ten sposób uzyskasz efektowne, dwuwarstwowe rozdzielenie napoju. Zwróć też uwagę, by smakowych dodatków nie było zbyt dużo – mają one jedynie urozmaicić smak, a nie go stłumić.

Wybieraj tonik dobrej jakości – bez syropu glukozowo-fruktozowego, z krótką listą składników. Do tonic espresso najlepiej sprawdzą się kawy o owocowych i kwaskowatych nutach.

