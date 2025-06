Takiej tarty nie powstydziłaby się najlepsza restauracja. Ten obiad zrobisz ekspresowo

Większość ludzi obecnie nie ma czasu na przyrządzanie skomplikowanych obiadów, które wymagają wielu godzin spędzonych w kuchni. Szybki tryb życia, praca i codzienne obowiązki sprawiają, że szukamy prostych i ekspresowych rozwiązań. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się przepisy na błyskawiczne obiady, takie jak makaron z sosem czy dania jednogarnkowe. Pozwalają one w krótkim czasie przygotować smaczny i pożywny posiłek bez zbędnego wysiłku.

Szybka tarta ze szpinakiem

Świetnym pomysłem na pyszny obiad jest przygotowanie tarty ze szpinakiem na gotowym, kupnym cieście francuskim. To danie jest niezwykle proste w wykonaniu – wystarczy rozłożyć ciasto, dodać farsz ze szpinaku i ulubionych dodatków, a potem upiec. Dzięki temu oszczędzamy czas, a efekt jest naprawdę obłędny. Tarta ze szpinakiem to idealna propozycja dla tych, którzy chcą zjeść coś pysznego, nie spędzając wielu godzin w kuchni.

Przepis: Tarta ze szpinakiem Ta tarta jest banalnie prosta w przygotowaniu, a smakuje obłędnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 414 w każdej porcji Składniki 275 g ciasta francuskiego (rozwałkowanego na okrąg o średnicy ok. 30 cm)

250 g świeżego szpinaku

6–7 suszonych pomidorów w oleju

1 duży pomidor

250 g ricotty

100 g sera feta

100 g sera koziego

1 jajko Sposób przygotowania Przygotowanie spoduCiasto francuskie rozwiń na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Nakłuj widelcem kilka razy, aby nie wyrosło podczas pieczenia. Przygotowanie nadzieniaSzpinak umyj, osusz i drobno posiekaj. Suszone pomidory pokrój na cienkie paski. Świeżego pomidora pokrój w cienkie plasterki. Mieszanie składnikówW dużej misce połącz ricottę, pokruszoną fetę oraz ser kozi. Dodaj jajko i wymieszaj dokładnie, aż masa będzie jednolita. Dodanie warzywDo masy serowej dodaj zblanszowany szpinak oraz suszone pomidory, delikatnie wymieszaj. Napełnianie tartyNa przygotowanym cieście francuskim rozprowadź równomiernie nadzienie. Na wierzchu ułóż plasterki świeżego pomidora. PieczeniePiecz tartę w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 30–35 minut, aż ciasto będzie złociste, a nadzienie się zetnie.

Co jeszcze można przygotować z ciasta francuskiego?

Z ciasta francuskiego można przygotować naprawdę wiele smacznych dań, zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Na słodko świetnie sprawdzą się rogaliki nadziewane dżemem lub czekoladą, a także kruche paszteciki z owocami czy ciasteczka z jabłkami i cynamonem. Jeśli chodzi o wersje wytrawne, warto pokusić się przygotowanie nadziewanych ruloników z serem i szynką, mini tarty z warzywami. Doskonale pasują też pieczone paluszki serowe. Ciasto francuskie daje mnóstwo możliwości i pozwala szybko przygotować pyszne przekąski.

Inne pomysły na błyskawiczne obiady

Szybkim i prostym pomysłem na obiad może być makaron z sosem pomidorowym i warzywami – wystarczy ugotować makaron, podsmażyć ulubione warzywa na oliwie i dodać gotowy sos pomidorowy. Inną opcją jest omlet z warzywami, który można przygotować w mniej niż 15 minut, łącząc jajka, świeże warzywa i trochę sera. Jeśli wolisz coś lekkiego, sałatka z kurczakiem, miksem sałat, pomidorami i ogórkiem z szybkim dressingiem będzie idealna. Dobrym pomysłem na błyskawiczny posiłek są też tosty z awokado i jajkiem sadzonym – chrupiący chleb z rozgniecionym awokado i jajkiem to połączenie pełne smaku i zdrowych tłuszczów. Na koniec, kuskus z warzywami i fetą to danie, które przygotujesz, zalewając kuskus wrzątkiem, a następnie mieszając go z pokrojonymi warzywami i serem feta. Koniecznie spróbuj też zrobić jednogarnkowe danie z przepisu dietetyka.

