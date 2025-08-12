Lekarz mówi wprost: to muszą jeść seniorzy. Poprawia pamięć, wzmacnia kości. Sprawdź!

Dzięki jedzeniu odpowiednich produktów jesteśmy w stanie w starszym wieku poprawić swoje zdrowie, między innymi poprzez zapobieganie utracie pamięci, która jest objawem demencji, czy łamaniu się kości. Jednym z kluczowych produktów odżywczych w diecie seniora są zielone warzywa liściaste.

To powinni jeść seniorzy

Dr Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że jest to niedoceniana grupa produktów w codziennym jadłospisie osób starszych. Warto wprowadzić do swojego menu między innymi:



jarmuż,

szpinak,

różne rodzaje sałat,

natkę pietruszki.

Zielone warzywa liściaste są źródłem wielu związków bioaktywnych, takich jak na przykład antyoksydanty, karotenoidy, azotany, kwas foliowy, witamina K czy witamina E – powiedział.

Jak tłumaczy ekspert, bardzo istotne jest, że każdy z tych składników ma potencjalne działanie neuroprotekcyjne i wpływa pozytywnie na funkcjonowanie naszego mózgu.

Dla przykładu, w badaniu z udziałem osób starszych wykazano, że już zaledwie jedna porcja, czyli jedna szklanka czy też jedna garść świeżych zielonych warzyw liściastych dziennie, przyczynia się do spowolnienia spadku funkcji poznawczych, które często są obserwowane wraz z postępującym wiekiem – zauważył.

Czego nie może zabraknąć w diecie osób starszych?

Na talerzach seniorów często powinny pojawiać się także warzywa cebulowe, takie jak cebula czy czosnek, ponieważ wzmacniają kości, co jest niezwykle istotne w przypadku osób w starszym wieku.

Dla przykładu, w jednym z badań z udziałem kobiet powyżej 50. roku życia, spożycie cebuli zostało powiązane ze wzrostem gęstości mineralnej kości i nawet o 20 procent mniejszym ryzykiem złamań kości w porównaniu do kobiet, które nie jadły cebuli w ogóle – wyjaśnił lekarz.

Seniorzy powinni spożywać także minimum jedno jajko dziennie. Jest to doskonałe źródło pełnowartościowego białka. Jego wyższe spożycie związane jest z większą sprawnością fizyczną, większą siłą mięśniową, a także zapobiega sarkopenii, czyli postępującej wraz z wiekiem utracie masy i siły mięśni. W diecie takich osób nie może zabraknąć również różnorodnych owoców. Na szczególną uwagę zasługują owoce jagodowe (truskawki, czarne jagody, borówki), które są szczególnie korzystne w kontekście hamowania procesów starzenia się organizmu. Warto jeść także orzechy i nasiona. Zmniejszają one ryzyko rozwoju tzw. zespołu kruchości u seniorów. Charakteryzuje się on ogólnym spadkiem siły fizycznej, wydolności i energii. Prowadzi to do większej podatności na choroby, upadki, hospitalizacje, a także pogorszenie jakości życia.

