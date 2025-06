Twoje włosy mogą wyglądać o niebo lepiej. Ekspertki zdradzają, co jeść, a czego unikać

Każdy z nas marzy o tym, aby mieć piękne, lśniące i zadbane włosy – to one są naszą wizytówką i często wpływają na to, jak się czujemy „sami ze sobą”. Zdrowe włosy dodają pewności siebie, podkreślają naszą atrakcyjność. Niezależnie od długości, koloru czy struktury, wszyscy chcemy, aby wyglądały pięknie i były mocne. Dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja, ale też dbanie o nie „od środka”, czyli właściwe odżywianie się.

Co jeść, by mieć piękne włosy?

Nawyki żywieniowe są bardzo ważne w kontekście zdrowia całego organizmu, w tym również włosów. Justyna Grzelak, specjalistka trychologii i dietetyki, opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym wytłumaczyła, co dokładnie jeść, by cieszyć się pięknymi włosami.

Ekspertka zaznacza, że należy zadbać o źródło błonnika pokarmowego w diecie – jest to kluczowy składnik dla włosów. Znajdziesz go między innymi w jajkach, mięsie, nabiale, ale też owocach morza, strączkach czy produktach sojowych. Warto dołączyć także źródło tłuszczu w postaci orzechów, awokado, oliwek, migdałów, pestek, nasion czy siemienia lnianego. Ekspertka zwraca również uwagę na to, że ważne jest, by jeść warzywa – na takim „talerzu mocy” powinno się ich znaleźć około 200-300 gramów. Istotne, by były to dwa-trzy różne warzywa, najlepiej też w różnym kolorze. Warto dołączyć też owoc, żeby było bardziej różnorodnie i kolorowo. Specjalistka zaznacza, że dobrze wpłynie to również na naszą mikrobiotę. Najlepiej na włosy wpływają „ciemne” owoce, czyli między innymi jagody, jeżyny, borówki, maliny, granat czy czarna porzeczka.

Jakich produktów unikać, by włosy były piękne i zdrowe?

Należy z kolei unikać picia słodzonych napojów i produktów, które podnoszą poziom insuliny, ponieważ może to spowolnić porost włosów, a także pogorszyć ich kondycję. W ten sposób dochodzi do gorszego odżywienia mieszków włosowych (wskutek niedostarczenia odpowiedniej ilości witamin i substancji odżywczych, które są ważne dla utrzymania prawidłowej formy włosów. Należy też unikać słonych przekąsek, czyli produktów o wysokiej kaloryczności i niewielkiej wartości odżywczej. Ich nadmierne spożywanie może też przybliżać nas do otyłości czy chorób, które mogą skutkować zaburzeniami hormonalnymi czy stanem zapalnym, co z kolei może powodować nadmierne wypadanie włosów. Warto także ograniczyć spożywanie alkoholu, który wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie wątroby, która odpowiada między innymi za pracę gospodarki hormonalnej, a w konsekwencji ma duży wpływ na wygląd i kondycję włosów.

