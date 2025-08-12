Ciężko ci po posiłku? Dietetyczka radzi: zjedz ten owoc, dolegliwości miną w mig. Sprawdź!

Po spożyciu ciężkostrawnych dań często pojawia się dyskomfort w brzuchu. Towarzyszą temu też inne dolegliwości, takie jak wzdęcia, zgaga, a czasem nawet nudności czy ból brzucha. Warto więc z umiarem spożywać takie posiłki i pamiętać o lekkiej aktywności fizycznej po jedzeniu. Istnieje jednak jeszcze jedna, prosta metoda, o której słyszało mało osób.

Sposób na ulgę po ciężkostrawnym jedzeniu

Dietetyczka dr Hanna Stolińska podała sprytny sposób na uczucie ulgi po zjedzeniu ciężkostrawnego posiłku. Okazuje się, że warto wtedy sięgnąć po kiwi. Jak wyjaśniła ekspertka, jest to „mała bomba enzymów”, dzięki czemu w naturalny sposób rozprawia się z ciężkostrawnym jedzeniem.

Choć to ananas i papaja słyną z enzymów trawiących białko, to kiwi zawiera jeszcze silniejszy enzym – aktynidynę – wyjaśniła.

Wspomniana aktynidyna pomaga rozkładać białko w mięsie, mleku i rybach. Dodatkowo kiwi wspomaga trawienie i zmniejsza wzdęcia po jedzeniu. Zawiera również błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, przez co dba o jelita i stabilny poziom cukru we krwi.

Jest naturalnym prebiotykiem, przyspiesza regenerację mięśni, zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza i poprawia jakość snu – dodała dietetyczka.

W 100 g kiwi znajduje się niemal dwukrotnie więcej witaminy C niż w tej samej ilości pomarańczy. Kiwi zawiera średnio ok. 90–100 mg witaminy C na 100 g, pomarańcza – ok. 50 mg/100 g. Niektórzy mogą mieć jednak alergię na kiwi. Często dotyczy to osób, które są uczulone na banany czy ananasy. Warto o tym pamiętać przed jej zjedzeniem lub dodaniem do owocowych sałatek.

Czy można jeść kiwi ze skórką?

Choć może się to wydawać dość nietypowe, to nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Włochata i nieco szorstka tekstura tego owocu nie każdemu jednak będzie odpowiadać. Skórka kiwi nie tylko jest jadalna, ale do tego bardzo pożywna. Zawiera dużo błonnika pokarmowego, a także przeciwutleniacze, które są korzystne dla zdrowia. Pamiętaj jednak, że przed zjedzeniem trzeba ją dokładnie umyć, ponieważ znajdują się na niej zanieczyszczenia oraz pestycydy.

Jedzenie kiwi ze skórką to dobra metoda na zwiększenie wartości odżywczych tego owocu. Ciekawostką jest, że taki sposób spożywania kiwi jest bardzo popularny w Nowej Zelandii.

