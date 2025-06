Bosacka ocenia popularny przysmak: „Ten produkt to po prostu masakra!” Uważaj na zakupach

Pasztet to jeden z najchętniej wybieranych dodatków do kanapek. Większość osób kupuje go w znanych sieciach handlowych. Zresztą nie bez powodu. To wygodne, szybkie i proste rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas. Cena, jaką za to ponosimy jest jednak często bardzo wysoka. Tego typu przysmaki mogą bowiem bardzo poważnie zaszkodzić zdrowiu. Warto uważać zwłaszcza na jeden z nich. Skład wyrobu wzięła przeanalizowała Katarzyna Bosacka, a swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w sieci. Te nie napawają optymizmem. Dziennikarka nie przebierała w słowach: „Ten produkt to po prostu masakra!”. Sprawdź, czego nie warto wkładać do koszyka.

Tych pasztetów lepiej nigdy nie kupuj

Katarzyna Bosacka postanowiła przeanalizować skład pasztetów DROPIK w różnych wariantach smakowych. Produkty przyciągają wzrok. Mają kolorowe opakowanie, na którym widnieją obrazki przestawiające różne zwierzęta, na przykład kaczuszkę, króliczka czy indyka. Tak zaprojektowane etykiety mogą sugerować, że są to wyroby odpowiednie dla najmłodszych konsumentów. Nic bardziej mylnego. Nie powinny one – jak podkreśla dziennikarka – znaleźć się w diecie dzieci (ani dorosłych). Ich skład pozostawia bowiem wiele do życzenia. Najpierw „pod lupę” Bosackiej trafił pasztet drobiowo-wieprzowy z dodatkiem indyka.

Na pierwszym miejscu jest woda, czyli wody jest [...] najwięcej. Potem jest mięso z indyka (19 procent). To jest tylko tyle. Nic więcej. Osiemdziesiąt jeden procent to jest tłuszcz wieprzowy, to jest wątroba (która nie jest mięsem), błonnik grochowy, błonnik cytrusowy – wylicza dziennikarka

Kolejny wariant produktu, czyli pasztet drobiowo-wieprzowy z królikiem nie wypada lepiej. Dominują w nim woda i tłuszcz wieprzowy. Mięso stanowi zaledwie 18,5 procent całego składu, z czego tylko dziesięć procent pochodzi z królika. W tym „przysmaku” nie brakuje za to zagęstników i wypełniaczy. Katarzyna Bosacka podsumowała go jednym słowem: „Masakra”. Dobrą jakością nie grzeszy również pasztet drobiowo-wieprzowy z kaczką marki Dropik. To ponownie mieszanka wody i tłuszczu z relatywnie niewielką ilością mięsa (18,5 procent).

Jaki pasztet wybrać?

Wybierając pasztet, zwróć uwagę na zawartość mięsa w produkcie. Im jest wyższa, tym lepiej. W składzie dobrego wyrobu nie powinno być mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM), azotynu sodu oraz wzmacniaczy smaku. O wysokiej jakości towaru świadczy również jak najniższa ilość soli. Warto pamiętać, że jej nadmiar w jadłospisie nie służy zdrowiu. Zwiększa też ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób. Podobny wpływ na organizm wywiera również dieta obfitująca w tłuszcz.

Czytaj też:

Wiele osób omija go, a to najlepszy chleb w Lidlu. Dietetyk nie ma wątpliwościCzytaj też:

Prof. Stachowska: to najzdrowszy napój na świecie. Poprawia pracę mózgu, działa anydepresyjnie