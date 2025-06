Nie mogli uwierzyć, że to kalafior. Ta szybka przekąska wygrywa nawet z frytkami

Frytki to pyszna, ale wysokokaloryczna przekąska. Dlatego czasem warto zamienić je na lżejszą i zdrowszą przegryzkę przyrządzoną na bazie sezonowych warzyw. Dobrze sprawdzi się między innymi kalafior. Długo szukałam pomysłu, jak przemycić go do codziennego menu. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, bo moi bliscy za nim nie przepadają. Wreszcie mi się udało. Natrafiłam w sieci na przepis dietetyczki, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Jestem przekonana, że kalafior podany w tej formie podbije serca i kubki smakowe nawet największych niejadków.

Jak przygotować zdrową przekąskę z kalafiora?

Wiele osób podaje kalafiora z masłem i bułką tartą. Dietetyczka Dominika Hatala w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych pokazała jednak inny patent na to pyszne warzywo. Piecze je w piekarniku. Sekretem tej znakomitej przekąski jest marynata na bazie kilku prostych i tanich składników. Dzięki niemu przegryzka zyskuje wyjątkowy i wyrazisty smak.

Przepis: Pieczony kalafior To świetna przekąska. Jest prosta w przygotowaniu i syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 305 Składniki 500 g kalafiora

10 g oliwy z oliwek

30 g koncentratu pomidorowego

24 g miodu

przyprawy do smaku (papryka wędzona, ostra, czosnek, sól, pieprz) Sposób przygotowania Szykowanie marynatyDo miski dodaj oliwę, koncentrat pomidorowy, miód, paprykę wędzoną, paprykę ostrą, czosnek granulowany, sól i pieprz. Całość dokładnie wymieszaj. Łączenie składnikówPodziel kalafiora na różyczki. Dodaj je do marynaty i połącz oba składniki. Możesz je odstawić na 20-30 minut, by lepiej się ze sobą przegryzły, ale nie jest to konieczne. Pieczenie kalafioraBlachę wyłóż papierem do pieczenia. Umieść na niej kalafiora w marynacie. Piecz w 180 stopniach przez ok. 25-30 minut.

Rada: Pieczony kalafior doskonale smakuje w połączeniu z sosem, na przykład, czosnkowym, koperkowym czy ziołowym. Świetnie sprawdzi się również w roli dodatku do mięs lub ryb.

Dlaczego warto włączyć kalafior do diety?

Kalafior ma wiele cennych wartości odżywczych. Zawarte w nim związki wykazują działanie przeciwzapalne. Uelastyczniają naczynia krwionośne i chronią tkanki przed uszkodzeniem. W rezultacie zmniejszają ryzyko wielu groźnych chorób, między innymi schorzeń układu sercowo-naczyniowego (miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu etc.). Ponadto warzywo dostarcza błonnika pokarmowego, który usprawnia pracę układu trawiennego. Przyspiesza przemianę materii i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Dzięki temu wspiera proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. W dodatku reguluje rytm wypróżnień i niweluje dolegliwości gastryczne, na przykład zaparcia.

Czytaj też:

Wiele osób omija go, a to najlepszy chleb w Lidlu. Dietetyk nie ma wątpliwościCzytaj też:

Dietetyk zdradza pomysł na „awaryjny” obiad z Biedronki. Będzie zdrowy i zrobisz go w 5 minut