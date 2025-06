Ciągle masz ochotę na coś słodkiego? Ten naturalny suplement będzie rozwiązaniem

Czujesz się ciągle zmęczony, senność nie odpuszcza, a ochota na coś słodkiego towarzyszy ci niemal codziennie? Choć łatwo sięgnąć po tabliczkę czekolady czy kolejnego batonika, to lepiej zastanowić się, czy za tymi objawami nie kryje się coś więcej – na przykład niedobór żelaza. To jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych, który potrafi znacząco obniżyć jakość życia, wpływając na energię, koncentrację, a nawet nasz nastrój. Zamiast jednak sięgać po cukier w najróżniejszej formie, który tylko chwilowo poprawia samopoczucie, lepiej wybrać naturalne rozwiązanie – takie, które zaspokoi apetyt na słodkie, a przy okazji dostarczy cennych składników odżywczych i pomoże organizmowi w walce z anemią.

To naturalny suplement żelaza

Masz niską ferrytynę lub żelazo? Spróbuj tego naturalnego suplementu żelaza, który na dodatek zaspokoi twoją potrzebę na słodkie – radzi dr Hanna Stolińska, specjalistka od zdrowego odżywiania.

Chodzi o melasę cukrową, czyli gęsty, ciemny syrop, który powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji cukru z trzciny cukrowej. Jest naturalnym słodzikiem, który zawiera znacznie więcej składników odżywczych niż biały cukier.

Jedna łyżeczka ma około 5 mg żelaza. Dla kobiet to nawet 25 procent dziennego zapotrzebowania. Dla mężczyzn aż 50 procent – wyjaśniła specjalistka.

Jak podaje ekspertka – dla porównania dzienna referencyjna wartość spożycia żelaza dla dorosłej kobiety wynosi ok. 18 mg, a dla dorosłego mężczyzny około 10 mg. Warto wiedzieć więc, jakie są objawy niedoboru żelaza. Poza żelazem melasa zawiera też inne składniki mineralne, takie jak między innymi:



potas,

magnes,

wapń,

witaminy z grupy B (szczególnie B6).

Jeśli chcesz zwiększyć wchłanianie żelaza z melasy, warto spożywać ją razem z produktami bogatymi w witaminę C, na przykład posłódź nią owsiankę z owocami czy dodaj do sosu winegret do sałatki – dodaje dr Hanna Stolińska.

Jakie jeszcze właściwości ma melasa?

Oprócz wysokiej zawartości żelaza i minerałów, melasa wykazuje także właściwości wspierające układ pokarmowy i nerwowy. Dzięki obecności witaminy B6 i magnezu może przyczyniać się do poprawy nastroju, redukcji napięcia nerwowego oraz łagodzenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Magnez wspiera pracę mięśni i pomaga w walce ze skurczami, natomiast witamina B6 bierze udział w syntezie neuroprzekaźników, takich jak serotonina czy dopamina. Co ciekawe, melasa może również działać lekko przeczyszczająco, wspomagając perystaltykę jelit, przez co jest także naturalnym wsparciem dla osób z łagodnymi problemami trawiennymi.

Jak wykorzystać melasę cukrową

Dietetyczka radzi, by zrobić sos winegret do sałatki, dodać ją do owsianki lub koktajlu albo deseru. To jednak nie wszystko. Melasa w kuchni doskonale sprawdza się jako naturalny słodzik o głębokim, lekko karmelowym smaku. Można ją dodawać do wypieków, takich jak na przykład pierniki, chleby żytnie czy ciasta korzenne (nada im wilgotności i świetnego aromatu). Świetnie komponuje się też z marynatami do mięs, szczególnie w daniach o słodko-pikantnych. W wersji śniadaniowej melasa sprawdzi się jako dodatek do jogurtu czy naleśników.

