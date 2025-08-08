Jedz tę czekoladę przez 2 tygodnie i zobacz, co się stanie. Wyniki badań mówią jasno

Jedzenie czekolady dla wielu z nas jest prawdziwą przyjemnością. Często to nagroda po ciężkim dniu, dodatek do kawy czy po prostu pyszna przekąska w trakcie pracy lub oglądania filmu. Na sklepowych półkach można znaleźć aktualnie bardzo wiele rodzajów czekolady. Warto jednak wybrać taką, dzięki której polepszy się nasze zdrowie.

Gorzka czekolada poprawia zdrowie serca

Jak przekonuje dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu, jedzenie odpowiedniej czekolady jest sposobem na długotrwałą poprawę zdrowia. Chodzi o czekoladę gorzką, bo to właśnie ona jest najbardziej wartościowa. Dietetyk wyjaśnił, że ma nieco podobny skład do kawy, ponieważ zawiera kwas chlorogenowy, magnez oraz kofeinę. Te produkty różnią się jednak proporcjami tych składników. Poza tym w gorzkiej czekoladzie obecne są także polifenole.

Specjalista zauważył, że jedząc codziennie gorzką czekoladę, już po dwóch tygodniach realnie przełoży się to na zdrowie naszego serca.

Aby nie być gołosłownym, to mogę powiedzieć, że jedno z badań pokazało, że gorzka czekolada jest skuteczna w obniżaniu ciśnienia krwi. Naukowcy zauważyli, że właśnie po dwóch tygodniach spożywanie takiej czekolady u osób badanych obniżyło się skurczowe ciśnienie krwi średnio o 5 milimetrów słupa rtęci, co oznacza bardzo dobry wynik – powiedział.

Choć może się to wydawać mało, to warto pamiętać o tym, że taki efekt osiągniemy, włączając do diety zaledwie jeden produkt. Jedzenie gorzkiej czekolady ma też pozytywny wpływ na profil lipidowy. Okazuje się, że wystarczy jeść gorzką czekoladę przez zaledwie dwa tygodnie, by obniżyć poziom cholesterolu LDL nawet o 14 mg/dl. Jedząc ją regularnie, zmniejszymy też ryzyko, że w przyszłości zachorujemy na choroby układu krążenia. Z badań wynika, że osoby, które to robią, mają również mniejsze ryzyko zawału serca aż o 13 procent.

Gorzka czekolada a wpływ na nastrój

Regularne spożywanie gorzkiej czekolady pozytywnie wpływa też na nasz nastrój. Wynika to z faktu, że zawiera związki, dzięki którym komórki w mózgu wydzielają dopaminę.

Jedno z przeprowadzonych badań pokazało, że spożywanie 40 g gorzkiej czekolady dziennie przez dwa tygodnie spowodowało zmniejszenie odczuwania stresu u kobiet. Z kolei w innym doświadczeniu jego autorzy zauważyli, że również po dwóch tygodniach spożywania gorzkiej czekolady u osób badanych zmniejszyła się ilość wydalanego kortyzolu, czyli hormonu stresu – wyjaśnił ekspert.

Wiadomo również na podstawie innego badania, że jedząc gorzką czekoladę przez cztery tygodnie, można zmniejszyć zmęczenie psychiczne. Badanie przeprowadzone na 13 tysiącach osób wykazało, że spożywanie tego smakołyku wiąże się z rzadszym występowaniem depresji.

