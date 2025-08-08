Orzeźwiający chłodnik Bosackiej zrobisz go w 10 minut. Nikt nie uwierzy, że to takie proste

Chłodniki to dania, bez których o tej porze roku trudno się obejść, zwłaszcza gdy temperatura za oknem daje się mocno we znaki. Ich największą zaletą jest to, że dają kucharzowi spore pole do popisu. W dodatku nie wymagają wiele pracy. Można się o tym przekonać, przygotowując zupę polecaną przez Katarzynę Bosacką. Dziennikarka podzieliła się w sieci przepisem na swoją wersję orzeźwiającego, letniego przysmaku. Robi się go w naprawdę ekspresowym tempie.

Jak zrobić ekspresowy chłodnik Katarzyny Bosackiej?

Katarzyna Bosacka robi chłodnik z użyciem pieczonych, gotowych buraków. Można je znaleźć w sklepach spożywczych i supermarketach. To spore ułatwienie, które pozwala znacznie skrócić czas przyrządzania posiłku. Dziennikarka dodaje do swojej zupy również inne pożywne składniki – szczypiorek, rzodkiewkę, koperek, a także ogórka świeżego i małosolnego. Wszystkie produkty kroi na mniejsze kawałki, a następnie zalewa fermentowanym napojem mlecznym, na przykład kefirem czy maślanką. Do zupy dorzuca też ugotowane na twardo jajko podzielone na ćwiartki.

Przepis: Chłodnik Katarzyny Bosackiej To pożywna, sycąca i orzeźwiająca zupa, idealna na letni obiad. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 188 Składniki 200 ml kefiru

1 średnia rzodkiewka

2 małe pieczone buraczki gotowe

20 g szczypiorku

20 g koperku

1 świeży ogórek

1 ogórek małosolny

1 jajko

szczypta soli, cukru i pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj szczypiorek i koperek. Ugotuj jajko na twardo. Podziel je na ćwiartki. Posiekaj zieleninę i warzywa. Łączenie składnikówWrzuć wszystkie posiekane składniki na talerz. Dodaj jajko i zalej wszystko kefirem. Dopraw wedle uznania. Dokładnie wymieszaj. Podawanie chłodnikaZupa najlepiej smakuje po lekkim schłodzeniu.

Rada: Jeśli chcesz możesz śmiało zrezygnować z któregoś składnika albo zastąpić go innym. Wszystko to kwestia indywidualnych upodobań.

Ekspresowy chłodnik – kilka wskazówek

Chłodnik to prosta zupa, ale skrywa w sobie pełnię różnych smaków. Sama w sobie jest już naprawdę bardzo smaczna. Istnieje jednak parę prostych trików, dzięki którym może być jeszcze lepsza. Co zrobić, by ją udoskonalić? Wystarczy, że dodasz do niej inne składniki, na przykład awokado, chili czy orzechy. Warto też schłodzić lekko danie przed podaniem. Wstaw je na kilka minut do lodówki, zanim trafi na stół. Jeśli nie chcesz czekać, wrzuć do niego kilka kostek lodu. Jeżeli zależy ci na tym, by chłodnik zyskał bardziej kremową konsystencję, zblenduj jego składniki. Taką zmiksowaną zupę możesz serwować niczym wytrawny koktajl.

