Przepis na dżem z aronii. Będzie smakować jak ten z babcinej spiżarni

Dżem z aronii ma niepowtarzalny smak. Często robimy przetwory z truskawek, jagód czy malin, jednak warto sięgnąć również po te bardziej cierpkie owoce. Jeśli odpowiednio zbalansujecie ilość pozostałych składników – wyjdzie wam naprawdę pyszny przysmak, którym będziecie się zajadać podczas zimy i jesieni. Taki dżem z aronii powinien być obowiązkową pozycją w każdej spiżarni – będzie idealny jako smarowidło do kanapek, nadzienie do naleśników czy dodatek do ciast. Dodatkowo oprócz pysznego smaku i wspaniałej konsystencji – słynie on ze swoich prozdrowotnych właściwości.

Dżem z aronii – jak go zrobić?

Przepis na dżem z aronii jest niezwykle prosty. Osoby, które kiedyś już robiły takie domowe dżemy – poradzą sobie z tym bez problemu. Pamiętajcie jednak, by wybrać zdrowe, dojrzałe owoce – wtedy wyjdzie najsmaczniejszy. Dlatego właśnie pierwszym krokiem powinno być ich dokładne przebranie i wyrzucenie tych zepsutych oraz niedojrzałych. Taki dżem z aronii możecie przygotować w bardzo klasycznej wersji – dodając do niego cukier lub poeksperymentować mieszając aronię z innymi owocami – wtedy dżem nabierze ciekawszego smaku. Koniecznie sprawdźcie też, jak zrobić idealny dżem truskawkowy. Jeśli macie ochotę nieco bardziej poeksperymentować – przygotujcie dżem z cukinii.

Przepis: Domowy dżem z aronii Dżem z aronii to poważna konkurencja dla przetworów przygotowywanych z malin czy wiśni. Koniecznie spróbujcie! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 8 Składniki 2 kg aronii,

2 kg cukru,

opcjonalnie: 2 łyżki soku z cytryny. Sposób przygotowania Przygotujcie owoceNajpierw należy przygotować owoce – w tym celu dokładnie umyjcie aronię i obierzcie z szypułek. Gotowanie owocówKolejny krok to gotowanie owoców. Przełóżcie je do garnka, a następnie zasypcie je cukrem i doprowadźcie do wrzenia. Zblendujcie owoceGorące owoce dokładnie zblendujcie i gotujcie dalej – do momentu, aż staną się szkliste. Możecie również dodać sok z cytryny – spowoduje to szybsze tężenie dżemu. Pasteryzacja dżemu z aroniiGotowy dżem z aronii przelejcie do słoików, a następnie szczelnie zakręćcie i pasteryzujcie przez ok. 5 minut.

Co zrobić, żeby dżem z aronii nie był cierpki?

Aronia jest dla wielu osób dość tajemniczym owocem. Niektórzy nie sięgają po niego między innymi ze względu na dość cierpki smak. To można jednak doskonale zrównoważyć różnego rodzaju dodatkami. Najprostszą i najbardziej popularną opcją jest po prostu dodanie odpowiedniej ilości cukru. Możecie też jednak zdecydować się na połączenie aronii z:



jabłkami,

winogronami,

wiśniami,

śliwkami,

malinami,

gruszkami,

dziką różą.

Jeśli nie chcecie trzymać się tradycyjnej, dwuskładnikowej wersji możecie dodać też różne smakowe i zapachowe dodatki takie jak wanilia (suszone laski lub płynna esencja) czy cynamon. Żeby dżem nie wyszedł cierpki – dobrze jest też pozostawić owoce na krzaczkach do momentu pierwszych przymrozków. Nie zawsze jednak mamy taką możliwość, wtedy dobrze jest świeżo zerwane owoce przemrozić w zamrażalniku przez kilka dni.

Właściwości zdrowotne aronii

Aronia ma szereg prozdrowotnych właściwości. Spożywanie jej owoców może pomóc w walce z wieloma chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, nowotwory. Wspomaga również regenerację narządu wzroku, dlatego warto sięgać po nią, gdy pracujemy dużo przy komputerze. Jest remedium również na problemy z pamięcią oraz koncentracją. Sprzyja też wzmacnianiu odporności. Zawiera także cenne makro i mikro-elementy, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Są to między innymi:



żelazo,

wapń,

miedź,

mangan,

jod.

Konfitura z czerwonych borówek. Przepis na dodatek do mięs

