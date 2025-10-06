Pijesz matchę? Nie każdemu wychodzi to na dobre. Ekspertka zdradza, kto powinien jej unikać
Pijesz matchę? Nie każdemu wychodzi to na dobre. Ekspertka zdradza, kto powinien jej unikać

Matcha w kubku
Matcha to jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Są jednak osoby, którym może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie.

Matcha ma mnóstwo cennych właściwości. Zwalcza nadmiar wolnych rodników i chroni organizm przed stresem oksydacyjnym. Pobudza, wzmacnia koncentrację i usprawnia funkcjonowanie poznawcze. Ułatwia odchudzanie. Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca, miażdżyca, zawał serca, udar mózgu etc. Jak widać lista zalet sproszkowanej zielonej herbaty jest długa. Nie każdy jednak może z nich skorzystać. O tym, kto powinien uważać na ten napój, opowiada dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz.

Kto powinien uważać na matchę?

Matcha dostarcza kofeiny, dlatego zaleca się, by kobiety w ciąży oraz mamy karmiące piersią zachowały ostrożność przy włączaniu jej do codziennej diety. Ekspertka podkreśla, że na sproszkowaną zieloną herbatę powinny również uważać osoby z anemią i niskim poziomem ferrytyny. Napój może zmniejszać wchłanianie żelaza z jedzenia i pogłębiać jego niedobory. Zawiera bowiem wiele katechin – cennych polifenoli, które łączą się z żelazem, tworząc nierozpuszczalne kompleksy. W efekcie utrudniają wchłanianie pierwiastka z przewodu pokarmowego. Istnieje jednak sposób, by zminimalizować to ryzyko.

Nie pij matchy do pokarmów, które zawierają dużo żelaza [m.in. szpinaku, soczewicy, fasoli, ciecierzycy, rukoli, podrobach, czerwonym mięsie, brokułach, tofu i pestkach dyni – przyp. red] i odczekaj minimum godzinę przed i po posiłku, żeby wypić matchę – radzi doktor Paulina Ihnatowicz.

Specjalistka zauważa, że przeciwskazaniem do picia sproszkowanej zielonej herbaty nierzadko są również przewlekłe choroby układu pokarmowego, takie jak na przykład wrzody żołądka i dwunastnicy czy refluks żołądkowo-przełykowy. Co więcej, napój może również szkodzić pacjentom z nadkwasotą żołądka. To stan, w którym komórki narządu produkują zbyt duże ilości kwasu solnego.

Picie matchy a farmakoterapia

Związki obecne w matchy mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami – nasilając lub osłabiając ich działanie, a co za tym idzie, wywoływać nieprzewidziane skutki uboczne. Dotyczy to zwłaszcza preparatów stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego i depresji, a także środków przeciwzakrzepowych. Wykorzystuje się je między innymi w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej, migotania przedsionków, miażdżycy tętnic obwodowych, niewydolności serca oraz choroby niedokrwiennej serca.

Jeśli zażywasz któryś ze wskazanych leków, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, zanim matcha trafi do twojego jadłospisu. Dowiedz się, czy możesz ją włączyć do diety.

A jeśli tak, dopytaj, jaki odstęp najlepiej zachować [między piciem herbaty a przyjmowanie, leków – przyp. red], by uniknąć interakcji – podpowiada dr Paulina Ihnatowicz.

Opracowała:
Źródło: dr Paulina Ihnatowicz/YouTube