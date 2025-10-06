Pijesz ten sok dla zdrowia? Zobacz, co robi z organizmem. Eksperyment dietetyka zaskakuje

Nie trzeba nikogo przekonywać, że kolorowe oranżady na ogół nie służą zdrowiu i nie warto w nie inwestować. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z innej ważnej kwestii – również napoje, które są postrzegane jako naturalne i pozbawione zbędnych dodatków mogą negatywnie wpływać na organizm. Przekonał się o tym dietetyk Bartek Szemraj, gdy włączył do jadłospisu sok pomarańczowy tłoczony „na zimno”. Ekspert wypił zawartość niewielkiej butelki o pojemności 250 mililitrów. Następnie sprawdził swój poziom cukru we krwi. Jego wnioski mocno cię zaskoczą.

Jak sok z pierwszego tłoczenia wpływa na organizm?

Okazuje się, że już tak relatywnie niewielka porcja soku może szybko doprowadzić do znacznego wzrostu stężenia glukozy we krwi. – Zaczynałem od poziomu 90. Po około 40 minutach było 120 [...] Uwaga, później po 20 minutach – 75 – stwierdza ekspert w opublikowanym nagraniu. Wszystko przez dużą ilość cukru znajdującą się w wypitym przez niego napoju. Porcja 250 mililitrów dostarcza około 30 gramów tego składnika.

Dla mnie osobiście jako dietetyka to jest mniej więcej to samo, jakbym wypił 30 gramów cukru wymieszane z wodą. Mój organizm praktycznie nie zobaczy różnicy – zaznacza specjalista.

Warto podkreślić, że gwałtowne wzrosty i spadki stężenia glukozy we krwi są bardzo niebezpieczne. Prowadzą do zaburzeń w pracy całego organizmu. Mogą uszkodzić naczynia krwionośne i różne narządy, między innymi oczy, mózg, wątrobę czy nerki, zwłaszcza gdy występują często.

Soki owocowe – pić czy nie pić?

Na soki owocowe muszą uważać przede wszystkim pacjenci z cukrzycą oraz insulinoopornością. Dietetyk Bartek Szemraj zaleca, by włączały je do diety sporadycznie. Osoby, które nie zmagają się z żadnymi przewlekłymi schorzeniami mogą sięgać po nie częściej, jeśli przestrzegają dobrze zbilansowanej diety.

Warto przy tym dodać, że zgodnie z przepisami prawa do soków owocowych nie wolno dodawać cukrów ani słodzików — w przeciwieństwie do napojów i nektarów. Soki zawierają jedynie naturalnie występujące cukry pochodzące z owoców.

Trzeba jednak pamiętać, że picie tego typu napojów nie przyniesie tak wiele korzyści, jak jedzenie świeżych czy mrożonych owoców. Co więcej, nie należy zapominać o jeszcze jednej istotnej kwestii – podstawą nawodnienia organizmu powinna być czysta woda. Pozostałe płyny (kawę, herbatę, soki itp.) warto traktować jedynie jako uzupełnienie codziennego menu.

Czytaj też:

Koktajl, który w kilka dni ułatwił mi odchudzanie i uciszył apetyt. Poleca go dietetyczkaCzytaj też:

Kocham ten lekki deser bez pieczenia. Smakuje lepiej niż z cukierni. Poznaj przepis