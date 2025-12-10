Ta zupa grzybowa zawsze znika pierwsza ze stołu. Przepis mojej babci robi furorę na Wigilii

Tradycyjnie w Polsce na święta Bożego Narodzenia przygotowuje się barszcz czerwony. Podaje się go z uszkami, krokietami lub pasztecikami. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw wigilijnych. Jednak w niektórych domach zamiast barszczu serwuje się zupę grzybową, która również cieszy się dużym uznaniem.

Jak zrobić przepyszną zupę grzybową na święta? Przepis

U mnie w rodzinie najlepszą zupę grzybową zawsze robiła moja babcia. Przepis, z którego korzystała, jest prosty, ale ma w sobie coś wyjątkowego. Z przymrużeniem oka mówię, że sekret tkwi w „odrobinie babcinej miłości”, choć w rzeczywistości to efekt jej wieloletniego doświadczenia. Dzięki temu zupa w jej wykonaniu zawsze wychodzi wyśmienita.

Przepis: Zupa grzybowa Zobaczysz, że to będzie najsmaczniejsza zupa grzybowa, jaką kiedykolwiek jadłeś Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 178 w każdej porcji Składniki 70 g suszonych grzybów

1,5 l bulionu warzywnego

1 cebula

1 marchewka

2 ziemniaki

15 ml oleju rzepakowego

5 g tymianku (suszonego)

5 g majeranku (suszonego)

5 g cząbru (suszonego)

szczypta soli

szczypta czarnego pieprzu

250 ml śmietany 30% Sposób przygotowania Namaczanie grzybówGrzyby dokładnie przepłucz pod bieżącą wodą, włóż do garnka i zalej zimnym bulionem. Odstaw do lodówki na noc (czas moczenia nie jest wliczony w czas gotowania). Przygotowanie warzywObierz cebulę, marchewkę i ziemniaki, następnie pokrój je w kostkę. Podsmażanie warzywW dużym garnku rozgrzej olej. Najpierw zeszklij cebulę, potem dodaj marchew i ziemniaki. Smaż wszystko przez ok. 5 minut. Dosyp suszone zioła: tymianek, majeranek i cząber, wymieszaj. Gotowanie zupyDo podsmażonych warzyw wlej bulion z namoczonymi grzybami. Doprowadź do wrzenia, dopraw solą i pieprzem. Zmniejsz ogień i gotuj przez około 20 minut, aż warzywa będą miękkie, a grzyby dobrze namiękną. ZabielanieWlej śmietanę 30% do zupy, wymieszaj starannie. Podgrzewaj na małym ogniu przez kolejne 5 minut, tylko do momentu połączenia się składników.

Najlepiej użyj suszonych borowików lub podgrzybków. Jeśli chcesz, to zamiast bulionu warzywnego możesz wykorzystać bulion mięsny. Z kolei, żeby zupa była bardziej gęsta, to dodaj łyżkę mąki.

O czym jeszcze pamiętać?

Gdy będziesz gotować grzyby, dodaj do nich odrobinę rozmarynu, tymianku lub kminku. Te przyprawy nie tylko nadadzą cudownego aromatu całej potrawie, ale też sprawią, że będzie ona lżejsza dla naszego żołądka. Wynika to z faktu, że ułatwiają trawienie grzybów, które są ciężkostrawne. Po ugotowaniu grzyby możesz jeszcze dodatkowo podsmażyć z cebulką i dopiero później wrzucić je do przygotowanego wywaru. Dzięki temu danie będzie jeszcze bardziej aromatyczne. Ciekawostką dla niektórych z pewnością będzie też to, że woda po ugotowaniu grzybów doskonale nadaje się jako baza do sosów. Jeśli nie chcesz wykorzystywać jej teraz, możesz ją zamrozić i zrobić to później.

Z kolei do moczenia grzybów zawsze używaj zimnej wody. Gorąca może sprawić, że będą one twarde. Zamiast wody możesz wykorzystać też mleko z odrobiną soli – w ten sposób będą dosłownie rozpływać się w ustach.

