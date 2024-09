Tych produktów nie trzymaj obok siebie. „Złe towarzystwo” sprawi, że szybciej się zepsują

Część owoców i warzyw wytwarza spore ilości etylenu, czyli naturalnego hormonu roślinnego, który stymuluje ich dojrzewanie. Odpowiada on również za szybsze gnicie pewnych produktów. Istnieje bowiem pewna grupa artykułów spożywczych szczególnie wrażliwa na działanie tego związku. Dlatego niektórych owoców i warzyw nie należy razem przechowywać.

Jakich owoców i warzyw nie trzymać razem?

Najwięcej etylenu wytwarzają między innymi, takie produkty jak: jabłka, gruszki, brzoskwinie, morele, nektarynki, śliwki, figi, melon, papaja, banany, awokado, arbuz czy pomidory. Dlatego najlepiej trzymać je z dala od innych owoców i warzyw. Oto przykładowe „pary”, które stanowią niewłaściwe połączenie i należy je czym prędzej rozdzielić:

jabłka i marchew,

pomidory i ogórki,

brzoskwinie i banany,

banany i awokado,

bakłażany i melony,

winogrona i mango,

sałata i nektarynki,

jagody i truskawki.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – im bardziej dojrzały produkt, tym więcej etylenu wydziela. Możesz wykorzystać ten fakt, jeśli chcesz sprawić, by jakieś warzywo szybciej nadawało się do spożycia. Unikaj jednak przesady i uważnie oglądaj wszystkie owoce i warzywa, jakie masz w swojej kuchni. Pamiętaj, że nadgniły artykuł spożywczy trzeba w całości wyrzucić. Odkrajanie brzydko wyglądających części nie zdoła go w żaden sposób uratować. Pleśń bardzo szybko się rozprzestrzenia i w krótkim czasie zajmuje cały nadpsuty produkt (choć nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka).

Na jakie jeszcze połączenia produktów trzeba uważać?

Innym problematycznym artykułem spożywczym jest cebula i to nie tylko ze względu na wydzielanie dużych ilości etylenu. Wydala ona również różne lotne związki, które przenikają do innych produktów, zmieniając ich smak i aromat. Szczególnie wrażliwe na działanie cebuli są warzywa liściaste (sałata rukola itp.). Nie należy trzymać jej też w pobliżu ziemniaków. Oba warzywa wywierają bowiem na siebie bardzo negatywny wpływ. Cebula przyspiesza proces kiełkowania i gnicia ziemniaków, z kolei kartofle (ze względu na wydzielaną wilgoć) przyczyniają się do szybszego pleśnienia cebuli.

Czytaj też:

Prosty patent biotechnologa, by warzywa w lodówce nie pleśniały. Wystarcza popularny produkt spożywczyCzytaj też:

Czym różni się pigwa od pigwowca, już nigdy ich nie pomylisz