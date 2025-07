Mleko tanie jak woda i markowa herbata za złotówkę w Biedronce. Sprawdź, zanim znikną

Mleko i herbata za „ułamek” swojej regularnej ceny. Obok biedronkowej oferty nie sposób przejść obojętnie – zwłaszcza teraz, gdy żar leje się z nieba. W końcu oba produkty mogą pomóc w nawodnieniu organizmu. Dlatego nie zwlekaj i jak najszybciej uzupełnij zapasy. Druga tak dobra okazja, szybko się nie trafi. Warto jednak podkreślić, że nie każdy będzie miał szansę z niej skorzystać. Jest bowiem skierowana wyłącznie do tych klientów, którzy posiadają kartę lub aplikację lojalnościową Moja Biedronka.

Jak zdobyć tanie mleko w Biedronce?

Promocja obejmuje mleko UHT 3,2% Wypasione marki Mlekovita. Jeśli chcesz je kupić w bardzo korzystnej cenie, musisz nabyć minimum 6 kartonów. Dopiero wtedy naprawdę zaoszczędzisz. Za jeden produkt zapłacisz jedynie 1,99 zł zamiast 4,49 zł. Obniżka cen sięga 55 procent. Pamiętaj jednak, że obowiązuje dzienny limit – 12 opakowań na konto Moja Biedronka. Akcja trwa do środy, 23 lipca 2025 roku.

Co ciekawe, w tym samym terminie obowiązuje jeszcze jedna atrakcyjna promocja na nabiał. Dotyczy mleka UHT 1,5% marki Mleczna Dolina. Jego cena została obniżona o 45 procent – teraz wynosi 1,79 zł. Zniżka aktywuje się dopiero przy zakupie co najmniej 6 litrów produktu. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, rabat nie będzie obowiązywać, a ty poniesiesz pełny koszt zakupu (3,29 zł za sztukę). W ciągu jednego dnia nie możesz nabyć więcej niż 12 opakowań nabiału w ramach opisanej oferty.

Jak zdobyć markową herbatę „za grosze” w Biedronce?

Warunki promocji są proste – kup jedną herbatę Lipton, a drugą dostaniesz za złotówkę. Możesz wybierać spośród wszystkich produktów marki, ale uważaj. Upust dotyczyć będzie tańszego spośród kupionych artykułów. Dlatego zastanów się, zanim włożysz jakiś „zestaw” do koszyka. Nie zapominaj o ograniczeniach nałożonych na klientów – limit dzienny to 4 opakowania na konto Moja Biedronka, w tym dwa za złotówkę. Jest też dobra wiadomość – masz sporo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Akcja trwa do soboty, 26 lipca 2025 roku.

Czytaj też:

Kefir czy maślanka? Ekspertka rozwiewa wątpliwości, co lepiej działa na jelitaCzytaj też:

Ceny tych lodów w Biedronce i Lidlu właśnie stopniały! Tylko teraz aż 70% taniej