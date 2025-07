Dietetyk wskazał 3 najlepsze wędliny z Biedronki. Bez konserwantów i w świetnej cenie. Sprawdź!

Wędlina, zaraz obok żółtego sera, to najpopularniejszy dodatek do kanapek, które w naszym kraju niezwykle często jemy na śniadanie lub kolację. Ważne jest jednak, żeby kupować naprawdę dobrą jakościowo wędlinę, ponieważ to ma wpływ na nasze zdrowie. W codziennym pośpiechu często sięgamy po najpopularniejsze lub najtańsze produkty, bez zastanawiania się nad tym, co tak naprawdę trafia na nasz talerz. Tymczasem jakość wędlin ma ogromne znaczenie – nie chodzi tylko o smak, ale przede wszystkim to, jak ich regularne spożywanie wpływa na nasz organizm.

Trzy najlepsze wędliny w Biedronce

Dietetyk Michał Wrzosek podzielił się swoją opinią na temat najlepszych wędlin z Biedronki. Wskazał trzy, które są warte kupienia – mają dobry skład i przystępną cenę. Trzecie miejsce zajęła szynka marki „Kraina Wędlin” z serii „Nature”.

Nie ma azotynu sodu, ma 20 g białka. Minusem jest tylko wysoka zawartość soli – wyjaśnił.

Drugie miejsce przypadło polędwicy sądeckiej marki „Biedronka”, której plusem jest prosty skład, aż 27 g białka. Jak zauważył ekspert, minusem jest tylko to, że ma najwyższą cenę spośród wszystkich wędlin w Biedronce. Najlepszą wędliną zdaniem dietetyka okazała ta marki „Głodniaki”. Jest to wędlina drobiowa, bez konserwantów i w dobrej cenie. Koniecznie zapoznaj się też z rankingiem najgorszych wędlin z Biedronki, by wiedzieć, których zdecydowanie unikać.

Jak kupić dobrą wędlinę?

Z kolei dietetyczka Marta Skoczeń wyjaśniła w opublikowanym przez siebie wpisie, na co zwracać uwagę podczas kupowania wędliny. Przede wszystkim – im krótszy skład, tym lepiej. Powinno być w nim też jak najwięcej mięsa. Jeśli kupujesz mięso na wagę, zapytaj sprzedawcę o to. Gdy chcesz poznać skład produktu i jego wartość energetyczną – masz do tego prawo, a obowiązkiem sprzedawcy jest udzielenie ci tych informacji.

Ważne jest, by unikać kupowania wędlin mielonych, typu mortadela, pasztetowa czy mielonka. Zawierają one gorsze gatunki mięs oraz dużą ilość odpadów (flaków, skórek czy chemicznych wypełniaczy). Kupując wędlinę na wagę, zwracaj uwagę na przestrzeganie zasad higieny przez sprzedawcę: czy używa rękawiczek, w jakim stanie jest jego stanowisko pracy oraz deski do krojenia.

