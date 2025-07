Kefir czy maślanka? Ekspertka rozwiewa wątpliwości, co lepiej działa na jelita

Kefir i maślanka to napoje mleczne, które cieszą się dużą popularnością w naszym kraju. Różnią się od siebie jednak nie tylko smakiem, ale też składem i właściwościami. Wiele osób może się więc zastanawiać, co jest lepsze: kefir czy maślanka i co warto na stałe włączyć do jadłospisu. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna.

Co jest lepsze: kefir czy maślanka?

Te dwa podobne produkty mleczne różnią się nie tylko procesem produkcji, ale przede wszystkim wpływem na nasz organizm. Kefir jest bogatszy w probiotyki, ponieważ powstaje w wyniku fermentacji z udziałem grzybków kefirowych. Jest więc korzystny dla zdrowia naszych jelit, a przy tym jego picie poprawia też naszą odporność. Często jest polecany jako uzupełnienie diety po kuracji antybiotykowej. Jeśli zależy ci więc na intensywnym działaniu probiotycznym – wybierz kefir.

Z kolei maślanka powstaje jako produkt uboczny przy produkcji masła. Ma łagodniejszy smak od kefiru, jest też lżejszym napojem, jednak nie działa tak dobrze na nasze zdrowie. Maślanka także zawiera bakterie kwasu mlekowego, ale w mniejszej ilości i różnorodności niż kefir. Jest jednak lepszym źródłem białka niż kefir (kefir – 3,4 g białka, maślanka – 3,6 g), a przy tym ma niską zawartość tłuszczu (kefir – 2 g tłuszczu, maślanka – 1,5 g), co z kolei może być korzystne dla osób na diecie niskotłuszczowej. Maślanka jest też mniej kaloryczna od kefiru (w 100 ml kefir ma 51 kcal, maślanka 46 kcal). Ponadto sprawdzi się lepiej u osób, które mają wrażliwszy żołądek i nie tolerują zbyt dobrze intensywnych fermentowanych produktów.

Maślanka jest też bardziej uniwersalna, ponieważ nadaje się jako składnik różnych potraw czy wypieków. Dostarcza też dużo łatwo przyswajalnego wapnia, który jest istotny dla odpowiedniego funkcjonowania układu nerwowego czy kostnego. Na rynku pojawiły się już także warianty maślanki i kefiru bez laktozy (odpowiednie dla osób, które jej nie tolerują).

Oba produkty są świetnym dodatkiem w diecie. Są to produkty fermentowane (bakterie jogurtowe), niskokaloryczne, a jednocześnie są źródłem wapnia. Wartości odżywcze są bardzo zbliżone – różni się forma ich produkcji. Śmiało można wrzucać oba te produkty do koszyka – wyjaśniła dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym poście na Instagramie.

Zastosowanie kefiru i maślanki w kuchni

Kefir będzie idealny jako dodatek do smoothie czy koktajli, zarówno owocowych, jak i warzywnych. Nadaje się także do przyrządzania lodów i różnego rodzaju deserów, na przykład w postaci musów. Można wykorzystać go także jako składnik sosów czy marynat. Dla wielu osób jest też nieodłącznym elementem obiadu z młodymi ziemniaczkami. Z kolei maślanka będzie odpowiednim dodatkiem do zup, świetnie sprawdza się też jako składnik naleśników, ciast czy innych wypieków. Można dodać ją też do sałatki owocowej. Oba napoje doskonale smakują również pite solo lub jako dodatek do posiłku.

