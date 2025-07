Upał nie odpuszcza? Ten zielony koktajl działa lepiej niż kawa i orzeźwia w 5 minut

Uwielbiam różnego rodzaju koktajle. To szybka i wygodna przekąska, którą można wszędzie ze sobą zabrać. W gorące dni stawiam na orzeźwiające połączenie awokado, ogórka i paru innych prostych składników. Ratuje mnie zawsze, gdy upał daje się we znaki. Doskonale gasi pragnienie, a jednocześnie syci i hamuje nadmierny apetyt. Dlatego świetnie sprawdzi się na diecie redukcyjnej jako zamiennik słodyczy oraz innych niezdrowych przegryzek, na przykład chipsów.

Jak zrobić orzeźwiający, letni koktajl na upały?

Przepis jest banalnie prosty, a skład obejmuje tylko kilka tanich i łatwo dostępnych składników. Wystarczy wrzucić wszystkie składniki do blendera i zmiksować na gładką masę. Jeśli chcesz, by koktajl zyskał jeszcze bardziej orzeźwiający charakter, dodaj do niego parę kostek lodu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić jego recepturę o inne lubiane produkty, na przykład szpinak, jarmuż, siemię lniane, nasiona chia, płatki owsiane, banany etc. To oczywiście tylko przykład. Możliwości jest znacznie więcej. Dlatego puść wodze fantazji. Kreatywność w kuchni popłaca. Czasem najlepiej smakują najmniej oczywiste połączenia składników.

Przepis: Orzeźwiający koktajl z ogórka Doskonale sprawdzi się w upały. Ugasi pragnienie i doda energii. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 95 w każdej porcji Składniki 1 zielony ogórek

pół awokado

1 małe jabłko

1 limonka

3-5 listków mięty

200 ml wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWydrąż miąższ z awokado. Umyj jabłko, miętę i ogórek. Wydrąż z owocu gniazda nasienne. Podziel je na mniejsze cząstki. Pokrój też ogórka. Wyciśnij sok z połówki limonki. Łączenie składnikówWrzuć awokado, jabłko i ogórka do blendera. Dolej wodę i sok z limonki. Dorzuć miętę. Zmiksuj wszystko na gładką masę.

Wskazówka: Możesz użyć wody kokosowej zamiast „zwykłej”.

Rada: Jeżeli koktajl wydaje ci się zbyt gęsty, dodaj do niego więcej wody.

Co pić w upały, by nawodnić organizm?

Pamiętaj, że podstawą codziennego nawodnienia powinna być woda. Możesz też sięgać po świeże, naturalne soki, najlepiej bez dodatku cukru czy słodzików. Świetnie sprawdzi się też nabiał, na przykład kefir czy maślanka. Należy natomiast – jak wspomniała dietetyczka Milena Nosek w niedawnej rozmowie z „Wprost” – unikać alkoholu, słodzonych napojów gazowanych oraz dużych ilości kawy. Nie pomogą w nawodnieniu organizmu, a mogą zaszkodzić. Co więcej, nierzadko wzmagają pocenie się. Podobnie zresztą jak niektóre elementy diety, na przykład wysokoprzetworzona żywność, tłuste mięso o ryby, słodycze, a także napary z lipy i czarnego bzu.

