Jesz to na śniadanie? Ekspert alarmuje: większy głód, spadek energii. Sprawdź, czego unikać!

Wiele osób na śniadanie je słodkie jogurty, myśląc, że jest to dość zdrowy posiłek. To błędne przekonanie. Ich regularne spożywanie może zwiększać uczucie głodu, a w konsekwencji też sprzyjać nadwadze. Znacznie lepiej sięgnąć po inne produkty, dzięki którym rano zjesz pełnowartościowy posiłek.

To jedno z najgorszych śniadań

Dietetyk Bartek Szemraj za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśnił, że złym wyborem na śniadanie są słodkie jogurty.

Są reklamowane jako źródło wapnia i białka, a w rzeczywistości zawierają tyle samo cukru, co gazowane napoje – powiedział ekspert.

Wyjaśnił, że zjedzenie takiego śniadania spowoduje nagły skok glukozy we krwi, a później spadek energii.

Jeśli regularnie jesz takie śniadania, to twoje ciało może zacząć magazynować tłuszcz zamiast go spalać, bo w skali dnia i tak będziesz czuć większy głód zamiast najedzenia – dodał.

Dodatkowo wiele dostępnych na rynku słodzonych jogurtów zawiera syrop glukozowo-fruktozowy, barwniki i konserwanty. Zawartość owoców w takich produktach jest często niska, a dominującym składnikiem bywa cukier. W konsekwencji dostarczają one dużo kalorii, a mało wartości odżywczych.

Co jeść zamiast słodkich jogurtów?

Lepszym wyborem będzie jogurt naturalny. Jest to wartościowy produkt, który warto włączyć do swojej codziennej diety. Jest bogaty w wapń, białko, a także witaminy z grupy B, które wspierają pracę układu nerwowego, a także zdrowie kości. Jest bogaty również w żywe kultury bakterii, dzięki czemu korzystnie wpływa na florę jelitową i trawienie. Poprzez swoje właściwości probiotyczne wzmacnia także naszą odporność. Jest łatwostrawny, dzięki czemu śmiało mogą jeść go osoby z wrażliwym układem pokarmowym, osoby starsze czy w trakcie rekonwalescencji. Jest też niskokaloryczny, ponieważ w 100 g jogurtu naturalnego znajduje się 67 kcal.

Dobrym wyborem są także fermentowane napoje mleczne, takie jak maślanka czy kefir. Podobnie jak jogurt naturalny, zawierają cenne kultury bakterii, które wspomagają pracę jelit i wzmacniają odporność. Kefir, dzięki obecności różnorodnych szczepów bakterii i drożdży, wykazuje szczególnie silne właściwości probiotyczne. Do tego jest niskotłuszczowy, a przy tym sycący i delikatny dla żołądka. Warto wybrać właśnie te produkty zamiast słodzonych napojów mlecznych – z uwagi na niższą kaloryczność i większą wartość odżywczą. Możesz zblendować je razem z owocami, a w ten sposób uzyskasz słodki smak.

