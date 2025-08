GIS bije na alarm. Te jajka mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. Lepiej ich nie jedz!

Jajka często goszczą na polskich stołach. Jeśli kupujesz je w supermarkecie, lepiej uważaj. Główny Inspektor Sanitarny poinformował właśnie, że w jednej z partii wykryto obecność groźnego patogenu. Spożycie skażonego produktu może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno i szybko zrób przegląd w swojej kuchni.

Groźna bakteria w jajkach – szczegóły skażonej partii

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę popularnych jajek. Podjęte działania doprowadziły do wykrycia niebezpiecznego patogenu w jednej z partii produktu. Chodzi o salmonellę. „Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przedmiotowej sprawie wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą postępowanie wyjaśniające”– czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe informacje dotyczące zanieczyszczonych jajek zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: Jaja z chowu na wolnym wybiegu, 1-PL

świeżość klasa A,

klasa wagowa M,

numer partii/ data minimalnej trwałości: 12.08.2025,

kod na skorupce: 1PL30031310,

producent: INVEST MICHEL, Mariola i Marek Michelis sp. j., Ułańska 61, Kobierne, 05-311 Dębe Wielkie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

Dlaczego spożycie jajek z salmonellą może zagrażać zdrowiu?

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, by nie jeść zanieczyszczonych jajek, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej. Ich spożycie może bowiem doprowadzić do zatrucia pokarmowego i wywołać dolegliwości ze strony układu pokarmowego (biegunki, bóle brzucha, nudności, wymioty etc.), a także gorączkę. Objawy te zwykle nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że mogą okazać się szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, seniorów, osób z przewlekłymi chorobami (na przykład pacjentów onkologicznych) i niedoborami odporności. W przypadku tych grup zatrucie salmonellą może doprowadzić do rozwoju niebezpiecznych powikłań. Mowa tu między innymi o zapaleniu płuc czy opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsie, znanej również jako posocznica.

