Ten błąd sprawia, że czosnek traci moc. Sprawdź, czy też go popełniasz

Eksperci nie mają wątpliwości, że czosnek wykazuje zbawienny wpływ na organizm. Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Może też obniżać ciśnienie tętnicze krwi i poziom „złego cholesterolu”, a tym samym zmniejszać ryzyko wielu niebezpiecznych chorób, na przykład miażdżycy czy zawału serca. W dodatku wzmacnia układ odpornościowy. „Ale tylko wtedy, jeśli wiesz, jak go używać” – zastrzega dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz. Niestety bardzo wiele osób wykorzystuje ten naturalny „antybiotyk” w nieodpowiedni sposób. W rezultacie marnuje jego cenne właściwości. Zobacz, czego nie robić, jeśli chcesz tego uniknąć.

Taki czosnek traci swoje cenne właściwości

Za prozdrowotne działanie czosnku odpowiada zawarta w nim allicyna. Związek ten jest bardzo nietrwały. Ulega zniszczeniu pod wpływem wysokich temperatur. Dlatego też – jak podkreśla dr Paulina Ihnatowicz – „gotowany czosnek traci większość swoich właściwości leczniczych”. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał opisywanego produktu, zrób to, co radzi ekspertka w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Rozgnieć lub posiekaj czosnek [...] Dodaj go [do posiłku – przyp. red] dopiero na końcu gotowania (na przykład już na talerzu) albo jedz go na surowo (w pastach, dressingach czy z miodem).

Warto podkreślić, że allicyna powstaje w wyniku pewnej reakcji enzymatycznej. To enzym zwany allinazą przekształca allin w allicynę. Potrzeba trochę czasu, by do tego doszło. Dlatego czosnek po rozdrobnieniu powinien „odpocząć”, zanim trafi na twój talerz. Daj mu 10-15 minut. Im dłużej poczekasz, tym poziom allicyny będzie wyższy.

Jak prawidłowo przechowywać czosnek?

Całe główki czosnku należy trzymać w suchym miejscu z dostępem powietrza. Najlepiej sprawdzi się przewiewna siateczka lub pojemnik z niewielkimi otworami. Produkt nie powinien być też narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pod ich wpływem zaczyna szybciej kiełkować. Lepiej nie przechowywać go w lodówce. Tam może stracić swój smak i aromat.

