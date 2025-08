Te aromatyczne kawy znikają z Biedronki w mig! Teraz dostaniesz je za pół ceny. Zrobiłeś już zapasy?

Kawa cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Niestety ta „przyjemność” nie należy do najtańszych. Potrafi mocno obciążyć domowy budżet. Nic więc dziwnego, że miłośnicy „małej czarnej” chwytają każdą nadarzającą okazję, by zaoszczędzić. Tym razem daje im ją Biedronka. Znana sieć mocno obniżyła cenę produktów popularnej marki. Teraz można je dostać za półdarmo. Zobacz, co trzeba zrobić, by skorzystać z rabatu.

Jak dostać dobrą kawę za półdarmo w Biedronce?

Biedronka przeceniła wszystkie kawy marki MK Cafe. Zasady promocji są proste. Kup jedną paczkę, a drugą dostaniesz 50 procent taniej. Możesz nabyć dowolne produkty i tworzyć różnego rodzaju zestawy. Oferta, choć atrakcyjna, ma jednak pewien „haczyk”. Rabat dotyczy bowiem tańszego spośród wybranych towarów. Poza tym z obniżki skorzystać mogą wyłącznie ci klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację na telefon Moja Biedronka. Pamiętaj o jeszcze jednej kwestii – sieć nałożyła na konsumentów pewne ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny – 4 opakowania kawy (w tym dwa po pomniejszonej cenie) na jedno konto lojalnościowe. Jest też dobra wiadomość. Masz sporo czasu na uzupełnienie zapasów ulubionego produktu. Jeśli nie zdążysz zrobić tego w tygodniu, możesz nadrobić zaległości w weekend. Przywołana promocja trwa bowiem do soboty, 9 sierpnia 2025 roku.

Jak prawidłowo przechowywać kawę?

Kawa należy do produktów podatnych na działanie czynników zewnętrznych. Pod ich wpływem szybko wietrzeje. W efekcie traci swój wyjątkowy aromat i smak. Dlatego warto zadbać o to, by była przechowywana w odpowiednich warunkach. Najlepiej przesypać ją z oryginalnego, fabrycznego opakowania do hermetycznie zamykanego pojemnika i trzymać go w suchym i ciemnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego oraz wilgoci. Świetnie sprawdzi się na przykład zamykana szafka kuchenna. Możesz też zaopatrzyć się w specjalne opakowania próżniowe.

Czytaj też:

Te produkty z Biedronki są kopalnią żelaza. Dietetyczka: warto jeść je codziennieCzytaj też:

To nie kefir ani jogurt. Bosacka poleca ten niedoceniany klasyk. Sprawdź, z czym smakuje najlepiej